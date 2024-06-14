Çocuklarınızın yaşlarına ve ilgi alanlarına göre çeşitli aktiviteler planlayabilirsiniz. Bunlar arasında doğa yürüyüşleri, bilim ve sanat atölyeleri, kitap okuma saatleri, piknik ve kamp gibi seçenekler bulunmaktadır. Öğrencilerin aktif öğrenme sürecinin yaz tatilinde de devam etmesi gerektiğini belirten uzmanlar, ailelerin bu dönemi planlarken çocuklarını da dahil etmeleri ve bazı aktiviteleri birlikte gerçekleştirmelerinin önemini vurguladı.

VELİLERE TATİLDE ÖNERİLER

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Latif Karagöz, yaz tatilini boş geçirmemenin önemini vurgulayarak, ailelere çocuklarıyla birlikte zaman geçirebilecekleri etkinlikleri düzenlemelerini önerdi. Bu etkinlikler arasında doğa yürüyüşleri, bilim ve sanat atölyeleri, kitap okuma saatleri, piknik ve kamp gibi seçenekler yer alıyor.

ÇOCUKLAR İÇİN ETKİNLİKLER

İstanbul Medipol Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Sena Güme, çocukların yaz tatilinde ebeveynleriyle birlikte katılabilecekleri çeşitli etkinlikler önerdi. Bu etkinlikler arasında tarihi yerleri ziyaret etmek, müzeleri gezmek, fiziksel aktiviteler ve spor faaliyetleri yer alıyor. Ayrıca ailece birlikte okuma saatleri düzenleyerek çocukların öğrenmesine ve ailecek iletişimlerinin güçlenmesine katkı sağlayabilirsiniz.

Yaz tatilinde çocuklarla kaliteli zaman geçirmek için birçok aktivite seçeneği bulunmaktadır. Çocuklarınızın ilgi alanlarına ve yaşlarına uygun etkinlikler düzenleyerek unutulmaz anlar yaşayabilirsiniz. Tatil süresince çocuklarınızla birlikte yapacağınız etkinlikler, onların öğrenme sürecine katkı sağlayacak ve aile bağlarınızı güçlendirecektir.