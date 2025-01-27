Okullardaki sömestir tatili için verilen ara bitti...

TBMM tatilin ardından 28 Ocak Salı günü mesaiye başlayacak.

Genel Kurul'da Bolu'daki yangının Meclis'te araştırılmasına ilişkin önergeler tartışılacak.

Ayrıca ekonomiye ilişkin düzenlemeleri de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşmelerine de başlanacak.

YANGIN FACİASIYLA İLGİLİ ÖNERGE GÖRÜŞÜLECEK

TBMM, AK Parti ile bazı muhalefet partilerinin Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki yangınla ilgili Meclis Araştırması açılması için sundukları önergeleri ele alacak.

Önergelerin kabul edilmesi üzerine TBMM’de bu konuda bir Meclis Araştırma Komisyonu kurulacak. Komisyon, Kartalkaya’daki yangının ve benzer olayların bir daha yaşanmaması için alınması gereken önlemleri araştıracak.

Diğer kanun tekliflerine yönelik çalışmalarını da sürdürecek olan Genel Kurul, ilk 10 maddesi kabul edilen Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifi’nin görüşmelerine devam edecek.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI 14 BİN 469 LİRAYA YÜKSELTİLECEK

Genel Kurul, ekonomiye ilişkin düzenlemeleri de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşmelerine başlayacak.

Teklife göre en düşük emekli aylığı, Ocak 2025 ödeme döneminden geçerli olmak üzere 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya yükseltilecek.

İşverene ocak-aralık döneminde günlük 33,33 lira, aylık 1000 lira asgari ücret desteği verilecek. EÜAŞ, TETAŞ’ın taraf olduğu mevcut sözleşmeler kapsamında imzalanmış enerji alış ve satış anlaşmalarını yürütecek; elektrik enerjisi mübadele, ithalat ve ihracat ile enerji alış ve satış anlaşmaları imzalayabilecek.

KAYYUM

TMSF, Türk Ceza Kanunu ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında belirlenen suçların işlendiği hususunda kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı nedeniyle şirketlere veya malvarlığı değerlerine kayyum atanmasına karar verildiği takdirde 5 yıl süreyle kayyum olarak atanabilecek.

İHTİSAS VE ARAŞTIRMA KOMİSYONLARI DA TOPLANIYOR

İhtisas ve araştırma komisyonları da toplanarak, gündemdeki konuları ele alacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunda milletvekillerini "Dijital platformlarda çocuklara yönelik tehlikeler" konusunda bilgilendirecek.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) yetkilileri, Kadına Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonunda sunum yapacak. Yeni kurulan Yapay Zeka Araştırma Komisyonu da toplanarak, çalışma takvimini belirleyecek.

Salı ve çarşamba günleri Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında milletvekillerine hitap edecek.