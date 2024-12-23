Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin tarımsal girdi fiyat endeksini açıkladı.

Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE) yıllık yüzde 32,59 arttı, aylık yüzde 2,75 arttı.

Tarım-GFE'de 2024 yılı Ekim ayında, bir önceki aya göre yüzde 2,75 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 27,92 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,59 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 42,03 artış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre, tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 3,04 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 1,10 artış yaşandı.

Bir önceki yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 31,03 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 42,35 artış oldu.

YILLIK DEĞİŞİMİN EN FAZLA VE AZ OLDUĞU GRUP

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde64,81 artış ile diğer mal ve hizmetler, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde5,32 artış ile hayvan yemi oldu.