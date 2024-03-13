Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cuma günü Van’a gerçekleştireceği ziyaret öncesinde Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı kente geldi. Bakan Yumaklı bugün bir dizi programa katılacak, iftar programında da sektör temsilcileri ile bir araya gelecek.

Bakan Yumaklı ilk olarak Valiliği ziyaret edecek. Ardından sırasıyla Gürpınar, Gevaş ve Tuşba ilçelerinde seçim bürolarını ziyaret edecek olan Bakan Yumaklı, yem bitkileri tohum dağıtımına da katılarak, küçük baş işletme ziyareti de gerçekleştirecek.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Sivil Dayanışma İnisiyatifi ve sektör temsilcileri ile iftarda bir araya gelecek.