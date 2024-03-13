Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarımsal alanda Van’da yapılan ve devam eden çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Van Valiliği’nde yapılan toplantı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Yumaklı, Van’ın tarımsal üretimde önemli bir nokta olduğuna vurgu yaptı.

“GÜÇLÜ BİR TARIMSAL ALT YAPI OLUŞTURDUK”

Bakan Yumaklı, “Türkiye Yüzyılı’nı üretimin ve üreticinin yüzyılı yapmak üzere çıktığımız bu yolda, Türkiye’mizin kuzeyden güneye, doğudan batıya bütün illerine ziyaretlerimizi devam ettiriyoruz. Bugün de tarımsal üretimimiz için son derece önemli bir ilimizde, Van’ımızdayız. Bu serhat şehrimizde son 21 yılımızda uyguladığımız politikalarla güçlü bir tarımsal altyapının oluşmasını sağladık.” ifadelerine yer verdi.

21 yıl boyunca uygulanan politikaların sonucunda güçlü bir tarımsal altyapının oluşturulduğunu belirten Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “Yaklaşık 38.4 milyar liralık yatırım ve desteklerle birlikte bu altyapının oluşması sağlanmış oldu. Su ve sulama alanında da 23 buçuk milyar liralık yatırımla 173 tesis hizmete alındı. Yine kırsal kalkınma desteklerimiz de devam ediyor.” diyerek Van’da yapılan çalışmaları aktardı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Kırsal Kalkınma desteklerinin devam ettiğini söyleyen Bakan Yumaklı, Van’da üretilen 18 ürünün coğrafi işaret alınarak markalaştığını belirtti.

“VAN TARIMSAL HASILASI SON 21 YILDA YAKLAŞIK 19 KAT ARTTI”

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “Ağaçlandırma anlamında da 6.6 milyon fidan ve tohumu toprakla buluşturmuş olduk. Yaklaşık 1.1 milyon dekar alana sahip 14 ovamızı da koruma altına almış olduk. Van da üretilen 18 üründe coğrafi işaret alarak markalaşma yolunda önemli adım attı. Bitkisel üretimimiz geçtiğimiz bu süre içerisinde 7 kat, süt üretimimiz ise yaklaşık yüzde 133 artmış oldu. Van tarımsal hasılası da son 21 yılda yaklaşık 19 kat artmış oldu.” dedi.

Van’da yapılan tarımsal çalışmaların geliştirildiğini aktaran ve bundan sonraki süreçte daha planlı, verimli ve ekonomik tarımsal üretimin yapılması adına desteklerin devam edeceğini belirten Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “Van’ın potansiyelini geliştirmek için önümüzdeki dönemde de son 21 yılda yapılandan daha planlı, daha verimli ve daha ekonomik tarımsal üretim yapılabilmesi adına destekler devam edecek” diye konuştu.

DESTEK PROGRAMLARINA DEĞİNDİ

Bakan Yumaklı, “Son dönemde tarım ve tarımsal üretimle alakalı sektörün gelişmesi ve sorunların çözümüne ilişkin devrim niteliğinde düzenlemeler yapıldı. Kullanılmayan tarım arazilerinden suya göre tarım, tarımsal üretim planlaması, TÜİK ile başlayan tarım sayımı çalışması da dahil olmak üzere ülkemizdeki sektör paydaşlarını etkileyecek bütün unsurları göz önüne alarak bu düzenlemeleri hayata geçirdik, geçirmeye devam ediyoruz.” ifadelerini kullanarak tarımsal alanda yapılan çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Tarım ve hayvancılık alanında çeşitli alanlarda planlamaların yapıldığını aktaran Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gençlerin, kadınların ve aile işletmelerinin desteklenmesine yönelik yol haritasının belirlendiğini aktardı.

Bakan Yumaklı, “Yine bildiğiniz gibi hayvancılık yol haritasını açıklamıştık. Burada da gençlerin, kadınların ve aile işletmelerinin desteklenmesi, hayvan hastalıklarıyla mücadele, sürü verimliliğini ve kalitesini arttırmak adına sürünün değişimi, küçükbaş hayvanlara yapılacak olan aşıların ücretsiz bir şekilde tamamlanması gibi birçok husus yol haritamızda açıklanmış oldu. Ayrıca ülkemizdeki bütün yetiştiricilerimizin işlerini daha verimli yapabilmeleri için hayvancılık desteklerini revize ettik.” diye açıklamalarda bulundu.