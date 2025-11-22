Dünyanın önemli tarım fuarlarından Growtech Antalya, ANFAŞ Kongre ve Fuar Merkezi'nde akıllı tarım ve teknolojileri, sera, sulama, tohum, fide, bitki konularındaki paneller ve firmalar arasındaki ikili görüşmelerle tamamlandı.

Yerli ve yabancı firmaları bir araya getiren ve bu yıl 24'üncüsü gerçekleştirilen fuar, uzun soluklu ticari ortaklıkların zeminini oluşturdu.

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, AA muhabirine, tarımda üretim ve ihracatta önemli bir paya sahip Antalya'nın, bu sektörde geniş bir kitleye ulaşan fuara ev sahipliği yapmasının önemli olduğunu söyledi.

Fuarın orta ve uzun vadede ihracatçılara destek verdiğine işaret eden Çavuşoğlu, "Fuara bu yıl 36 ülkeden 700'ün üzerinde firma katıldı. Bölgemiz özellikle Antalya, örtü altı üretimde Türkiye'de bir numara, Türkiye'nin neredeyse kış sebzelerinin pek çoğunu bölgemiz karşılıyor. Kendimizle de yetinmiyoruz, ihracatta da ciddi rakamlara ulaşıyoruz. Tüm Avrupa'ya, komşu ülkelere, Rusya'ya hatta uzak ülkelere de yüksek oranlarda ihracat yapıyoruz. Önce kendi vatandaşımızı sonra da yurt dışındaki insanları besliyoruz." diye konuştu.

"Yerli ve yabancı firmalar yeni ürünlerini fuarda sergiliyor"

Growtech Antalya Tarım Fuarı Koordinatörü Engin Er de fuarla 24'üncü kez yerli ve yabancı firmaları bir araya getirdiklerini, bu yıl en yüksek firma sayısına ulaştıklarını belirtti.

Fuarda akıllı tarım, tohumculuk, gübre, sulama sistemleri, fide ve teknolojileri konularında yeni trendler sergilendiğini, oturumlar gerçekleştirildiğini anlatan Er, bu yıl fuarda girişimcilere yönelik özel bir bölüm oluşturduklarını ifade etti.

Yeni kurulmuş, teknolojiyi en iyi şeklinde kullanan firmalara yönelik bir yarışma düzenlediklerini ve 30'dan fazla firmanın yarışmaya başvurduğunu bildiren Er, bunların 8'inin katılmaya hak kazandığını özellikle gençlerin fikirlerini, ürünlerini sektörle paylaşma imkanı bulduğunu dile getirdi.

Fuarda 86 konuşmacının katılımıyla 23 oturum gerçekleştirildiğini kaydeden Er, bu tür etkinliklerin de sektörün gelişmesinde önemli rol oynadığını söyledi.

Türkiye'nin tarımda iyi bir noktada olduğunu vurgulayan Er, "Tarımsal üretim olarak Avrupa'da birinci, dünyada 7'nci sıradayız. Aslında önemli bir konumdayız. Daha da iyi olmak için bu fuarı düzenliyoruz. Buraya gelen ziyaretçiler geri döndüklerinde daha verimli üretimler yapabiliyor. O yüzden buradaki yenilikleri takip etmek gerekiyor." şeklinde konuştu.

Er, fuarda hem Türk tarımını şekillendirecek hem de dünyadaki gelişmelerin sektöre aktarıldığı bir Tarım Diplomasi Forumu gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Fuarın uzun vadede devam edecek ticari ortaklıkların zeminini de oluşturduğuna dikkati çeken Er, konuşmasına şöyle devam etti:

"Hem Türk firmaları hem de uluslararası firmalar yeni ürünlerini bu fuara saklıyorlar, yıllık anlaşmalarını burada yapıyorlar. Buna göre ne kadarlık üretim yapacaklarını belirliyorlar. Yıllardır böyle oldu. Verim aldıkları için her yıl buraya geliyorlar. Yerli ve yabancı sektör paydaşları her yıl bu fuarı bekliyor. Burada ön görüşme yapıyorlar, el sıkışıyorlar."

Yurt dışına açılmak isteyen firmalar için önemli bir fuar

Elma Tarım Fidancılık Firması Genel Müdürü Tolga Kankaya ise meyve fidanı üretiminde faaliyet gösterdiklerini ve 10 yıldır fuara katıldıklarını söyledi.

Her yıl yeni çeşitleri fuarda üreticilere gösterdiklerini anlatan Kankaya, "Ağırlıklı olarak elma, şeftali, kayısı, kiraz, armut, vişne üretimi yapıyoruz. Kara leke tutmayan elma türlerini tanıtıyoruz. Hem yurt içine hem de yurt dışına satış yapıyoruz. Uluslararası bir fuar, dünyanın her yerinden gelen üreticiler var, bütün ürünlerinizi dünyaya tanıtmak için önemli bir nokta." diye konuştu.

Fuara Azerbaycan'dan katılan Mars Agro Firması Genel Müdürü Hasan Tahsin Sevinç de fidan üretimi, bahçe kurulumu, sulama sistemleri, teknik destek alanlarında çalıştıklarını dile getirdi.

Fuara 3 yıldır katıldıklarını ve burada farklı pazarlara da ulaşabildiklerini belirten Sevinç, "Antalya tarımın merkezi ve bu fuara da yurt dışından çok fazla katılım oluyor. Daha kolay iletişim kurabiliyoruz. Güzel ve verimli bir organizasyon." dedi.

Taşpınar Firması AR-GE Müdürü Ahmet Konuk ise hububat alanında üretim yaptıklarını kaydetti.

İç ve dış piyasaya satış yaptıklarını anlatan Konuk, fuarın özellikle yurt dışına açılmak isteyen firmalar için önemli olduğunu, ürünlerini tanıtarak pazarladıklarını ifade etti.