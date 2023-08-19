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Klasik sanatlar uzmanı da olan Karabayram, "Bu tabloyla ilgili İran'dan bir belge üretmişler, noterli ve orijinal olduğuna dair. Profesyonelce hazırlanmış tam bir organize iş, senaryo hazır, av bekliyorlar, ben yakalamasaydım bunlar mutlaka birilerini ağlarına düşüreceklerdi" dedi.

Antalya Valiliği Kültür Varlıkları Birim Sorumlusu ve USKAD Genel Başkanı Cemil Karabayram'a geçtiğimiz günlerde Van'dan ulaşan 2 kişi, ellerinde tarihi tablo olduğunu ve devretmek istediklerini aktardı. Tabloya 20 milyon değer koyan şüpheliler, eserin orijinal olduğunu kanıtlamak için de Karabayram'ın cep telefonuna haberleşme ağı üzerinden tablonun videosunu gönderdi. Aynı zamanda klasik sanatlar uzmanı olan Cemil Karabayram, şahısların dolandırıcı olduğunu anladı ve kendi planını devreye soktu.

Dolandırıcılardan daha fazla bilgi ve görsel isteyen Karabayram, şüphelilerin tablonun 20'nci yüzyılda yaşayan Fransız ressam Henri Matisse'ye ait olduğunu ve eserin İran'dan geldiğini söylemeleri üzerine, konuyu araştırdı. Yıllardır tarihi eserler üzerine çalışmalar yapan Karabayram, söz konusu tablonun 2018 yılında Alanya'da, orijinal gibi satış yapılmak istenirken ele geçirildiğini ve sahte olduğunu belirledi. Bunun üzerine Karabayram, elde ettiği tüm verileri Van İl Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi.

"İyi niyetli insanları dolandırıyorlar"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan USKAD Genel Başkanı ve Antalya Valiliği Kültür Varlıkları Birim Yetkilisi Cemil Karabayram, 2018 yılında 20'nci yüzyılda yaşayan Fransız ressam Henri Matisse'ye aitmiş gibi sahte bir tablonun Alanya’ya getirildiğini hatırlatarak, "Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından bu şüpheliler yakalanıyor.

Haber tablo gerçekmiş gibi çıkıyor. Şüpheliler, sahte tablo da ilgili kurumlar tarafından kendilerine iade edilince birçok vatandaşı dolandırma yoluna gidiyorlar. Birkaç ay önce de konu bana gelmiş ve Van İl Emniyet Müdürlüğüne bildirmiştim. Bu konulara çok duyarlıyım. Konu yakın zamanda yine gelince yine bildirim yaptım. Bu kişiler basın aracılığıyla gerçek bir algı operasyonu yapıp, daha sonra iyi niyetli insanları tuzaklarına düşürmeye başlıyorlar" dedi.

"20 milyon istediler"

Birkaç gün önce haberleşme uygulaması üzerinden kendisine bir mesaj geldiğini anlatan Karabayram, "İşte ellerinde bir tablo olduğunu ve kuruma devretmek istediğini söylüyorlar. Alıcı bulmak istediklerini söylüyorlar. Konu bana geldi, tablonun bakınca orijinal olmadığını anladım. Sahte bir tabloyu 20 milyon gibi bir paraya satma girişiminde bulunmuşlar.

Biz hepimiz çok duyarlı olmamız. Birincisi bir tablonun orijinali ile sahtesi arasında ciddi farklılıkları vardır. Özel incelemeler yapmak gerekir. Belirli uzmanlar gördüğü zaman anlarlar. Konuyu ilgili birimlere bildirdik. Van Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgileniyor, bu arkadaşlar nitelikli dolandırıcılık yapmaktadır. Mesajları Van emniyetine bildirdim. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ciddi çalışmalara imza atmıştır. Kaçırılan eserlerin ülkemize geri getirilmesi ve yapılan çalışmalar önemlidir" diye konuştu.

"Ağlarına düşüreceklerdi"

Dolandırıcıların gerçekmiş gibi sahte eserlerle iyi niyetli insanları tuzağına düşürebildiğini ifade eden Karabayram, "Para sızdırıyorlar. Otel masrafından, yeme içme her türlü masrafını size karşılatıyorlar. Çok zengin olacaksınız gibi bir hayalle sizi peşinizden koşturup her şeyi yapabilirler. Dolandırıcılar çok profesyonel çalışmışlar.

Bu tabloyla ilgili bir belge üretmişler, İran’dan, noterli ve orijinal olduğuna dair. Profesyonelce hazırlanmış tam bir organize iş. Girişi, gelişmesi, sonucu belli. Senaryo hazır, av bekliyorlar. Ben yakalamasaydım bunlar mutlaka birilerini ağlarına düşüreceklerdi. Emniyetimiz gerekli işlemleri yapar. Alanya’dan yakalandığı dönemde bugüne kadar kimleri dolandırdıkları ortaya çıkarılsın. İvedilikle bu tür çetelerin çökertilmesi lazım" açıklamasında bulundu. iHA