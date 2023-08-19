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Futbolda U 14-15-16-17-18 ve A Takım ile geçtiğimiz sezon bölgede ve ülke genelinde bir çok başarıya imza atan Van Büyükşehir Belediyespor, yeni sezon öncesi A Takım için seçmeler yapacak.

22-24 ve 29 Ağustos tarihlerinde saat 14.00'da Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Dairesi Yerleşkesindeki kulüp tesislerinde yapılacak olan seçmelere, 1995 ve 2007 doğumlular katılabilecek.

Daha sağlıklı bir sporcu analizi için 3 gün yapılacak seçmelerin ardından yeterli görülen sporcular kulüp bünyesinde A Takım ve alt kategorilerde yer alabilecek.İHA