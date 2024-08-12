Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Arkeoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu liderliğindeki ekip, kalenin kuzey bölümünde yoğunlaştırdıkları çalışmalarda 2 metre genişliğinde ve 11 metre uzunluğunda bir koridor buldu. Bu gizemli geçidin, iç kale ile dış surlar arasındaki bağlantıyı sağladığı ve daha önce keşfedilmemiş atölyelere ulaşabileceği tahmin ediliyor.

Arkeologlar, koridorun bulunduğu bölgede büyük bir yangının izlerine rastladı. Prof. Dr. Çavuşoğlu, yangının şiddetinin taşları bile eritmiş olabileceğini belirterek, kazıların devam ettiğini ve yeni bulguların gün yüzüne çıkmasını beklediklerini söyledi. Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli de, bu keşfin Urartular hakkında bilinmeyen pek çok sırra ışık tutabileceğini vurguladı.

Bu şok edici keşif, Urartu Krallığı’nın görkemli tarihine dair yeni ipuçları sunarken, Van’ın kültürel mirasına bir yenisini daha ekliyor! Kazılar devam ettikçe, bu kadim medeniyetin daha derin sırlarına ulaşmak mümkün olabilir.