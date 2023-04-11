Bulgar kamu gaz tedarikçisi bugün yaptığı açıklamada, Bulgaristan'ın Bulgargaz firması ile Türkiye'deki Botaş arasındaki anlaşma uyarınca Marmara Ereğlisi LNG ithalat terminali aracılığıyla ilk sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tankerini bu hafta teslim alacağını söyledi.

TÜRKİYE DOĞAL GAZ HAMLESİNİ YAPTI

Bulgargaz, yaptığı açıklamada, LNG'nin, Bulgargaz'ın Eylül ayında Bulgaristan'a 2023'te gaz tedarik etmek için başlattığı bir müzayedeyi kazanan ABD şirketi Cheniere tarafından sağlanacağını söyledi.

Tanker Perşembe günü Türkiye'nin kuzeybatısındaki Marmara Ereğlisi LNG ithalat terminali ve depolama tesisine yanaşacak.

Türkiye ile Bulgaristan arasına imzalanan anlaşma şartlarından biri, tedarikin herhangi bir yaptırım, ambargo veya ticaret kısıtlaması uygulanmayan ülkelerden gelmesiydi.

Şubat ayında Bulgargaz, Türkiye'deki bir terminal aracılığıyla Nisan ayında 500 bin MWh LNG arzı için bir kamu ihalesi açtı. Yapılan bu hamle, Bulgargaz ile Botaş arasında Ocak ayında imzalanan ve Türk terminalleri ve gaz altyapısı üzerinden Bulgaristan'a LNG sevkiyatının önünü açan bir anlaşma kapsamında yapıldı.

Bulgaristan, Ekim ayında faaliyete geçen ve mevcut kapasitesi yıllık 3 milyar metreküp olan Yunanistan-Bulgaristan enterkonnektörü aracılığıyla Azerbaycan'dan gelen boru gazı ile enerji tüketim ihtiyacının üçte birini karşılıyor.

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