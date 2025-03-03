Ocak ayında yapılan ÖTV zammının ardından sigara fiyatlarında yapılan zamlar, mart ayında yeniden değişecek. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar tüm sigara markalarına yaklaşık 5 TL'lik yeni bir zam yapılacağını duyurdu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bugün açıkladığı enflasyon verileriyle yıllık enflasyonun yüzde 40’ın altına düştüğünü belirtirken birçok mal ve hizmete zamlar devam ediyor.

EN DÜŞÜK SİGARA FİYATI 86 TL OLACAK

Erol Dündar, mart ayında sigara fiyatlarında 5 liralık bir artış yapılacağını belirterek, en düşük sigara fiyatının 86 TL'ye çıkacağını açıkladı.

Dündar, sigara fiyatlarının makul seviyelere çekilebilmesi için ÖTV oranlarında düzenleme yapılması gerektiğine dikkat çekerken, “Her zam döneminde kaçak alkol ve sigaraya yönelim artıyor. 'ÖTV'yi makul seviyeye çekin, insanlar hayatını kaybediyor’ şeklinde uyarılarımızı iletiyoruz. Son 2 ayda sahte içkiden ölenlerin sayısı 113’e ulaştı" dedi.

ZAM TARİHİ BELLİ OLDU

Sektör kaynaklarına göre sigara fiyatlarına yapılacak zamlar tüm markalar için geçerli olacak ve zamlı fiyatların 17 Mart'tan itibaren uygulanması bekleniyor.