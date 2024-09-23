AK Parti, ekonomi kurmaylarıyla birlikte yeni düzenlemeler için harekete geçti.

Hazırlanan yeni torba yasa teklifi kapsamında, gayrimenkul alım satımındaki tapu harç oranlarında indirime gidilmesi planlanıyor.

TAPU HARÇ ORANLARINDA İNDİRİM VE KAYIT DIŞILIĞI ÖNLEME DÜZENLEMESİ

Mevcut sistemde gayrimenkul işlemlerinde alıcı ve satıcı yüzde 2'şer oranında olmak üzere toplamda yüzde 4 tapu harcı ödeniyor.

Tapu harçları, belediyelerin belirlediği beyan değeri üzerinden hesaplanıyor ancak bu beyan değeri ile gayrimenkulün gerçek değeri arasında önemli farklar bulunuyor.

Bu farktan doğan kayıt dışı işlemleri engellemeye yönelik bir düzenlemenin de torba yasada yer alması bekleniyor.

Öne çıkan düzenlemeye göre, tapu harç oranlarının alıcı ve satıcı için daha düşük seviyelere çekilmesi planlanıyor.

SİSTEM KURULACAK

Ne kadar indirim uygulanacağı yapılacak etki analizleri ile netleşecek. Bu yapılırken alım satımlarda gayrimenkulün gerçek değerinin konu edilmesini sağlayacak sistem de kurulacak. Yeni vergiler gündeme gelmeyecek, ancak kayıt dışı kalan alanlarla ilgili etkin mücadele yapılacak. İstihdama ilişkin muafiyet ve teşvikler gözden geçirilecek. İstihdam artışında etkisi olmayanlar kaldırılacak.

Uzaktan, kısmı ve geçici süreli çalışma ile platform çalışması gibi yeni nesil çalışma modellerinin hayata geçirilmesi orta vadeli planda yer almıştı. Buna ilişkin düzenlemenin de ekonomi paketine alınması üzerinde duruluyor.

Gayrimenkuller üzerinden elde edilen gelirlerin takibi, gerçek değerinden vergilendirilmesi, sermaye piyasalarında daha sağlıklı fiyat oluşumunu sağlamak için piyasa bozucu eylemlere yönelik adli ve idari cezalar artırılacak.

BORSA VE KRİPTO VARLIKLARA VERGİ

Borsa ve kripto varlıkların vergilendirilmesi de gündemde. Bu düzenleme daha önceki torba yasadan "daha detaylı çalışılması" için çıkarılmıştı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, iki alana ilişkin düzenlemenin yeni pakette yer alabileceğini belirtmişti. Ayrıca etkin olmayan istisna, muafiyet ve indirimler kaldırılacak. Bu konuda kapsamlı analizler yapılmaya devam ediyor.

İlk paketten çıkarılan belediyelerin prim borçlarının vergi gelirlerinden kesilmesine yönelik hükümlerin de yeni teklifte yer alması bekleniyor.