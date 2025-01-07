Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden takımlar ligin ikinci yarısı öncesi hazırlıklarına devam ediyor. Birçok takım kamp yaparak eksiklerini giderme ve 2. devreye daha hazır başlama hesapları yaparken, temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK de, yoğun bir tempo ile çalışıyor.

Artı Değer Van Spor FK, ligin ikinci devresinde ilk maçına deplasmanda Belediye Derince Spor karşısında çıkacak. Bu maç 19 Ocak 2025 günü saat 14.00’te oynanacak.

BAŞKAN TEMEL’DEN TAKIMA ZİYARET

Antalya’da çalışmalarını sürdüren Artı Değer Van Spor FK’de kulüp başkanı Erol Temel, dün takımı kamp yaptığı otelde ziyaret etti. Takımın idmanını izleyen Erol Temel, teknik heyet ve futbolcularla da kamp çalışmaları üzerine sohbet etti.

Antrenman kapsamında oynanan maçı da izleyen Van Spor FK Kulüp Başkanı Erol Temel, kazanan takımla fotoğraf da çektirdi.

Başkan Temel’in kamp ziyaretine ilişkin yapılan paylaşımda; “Manavgat’ta kamp çalışmalarını sürdüren takımımızı, Kulüp Başkanımız Erol Temel ziyaret etti. Takımımızın antrenmanını yakından takip eden Başkanımız, teknik heyet ve futbolcularla bir araya gelerek moral desteği verdi. Başkanımız antrenmanın sonunda düzenlenen turnuvada kazanan takımla fotoğraf çekti” denildi.