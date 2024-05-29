Survivor All Star 2024'te Nefes Kesen Dokunulmazlık Mücadelesi! Kazanan Takım Şaşırtacak!

Survivor All Star 2024'te heyecan dolu anlar yaşanıyor! 29 Mayıs Çarşamba günü oynanan dokunulmazlık oyununda hangi takım galip geldi? Mavi Takım mı, Kırmızı Takım mı? İşte detaylar!

Acun Ilıcalı'dan Büyük Açıklama!

1 Ocak'ta başlayan Survivor All Star 2024, kıran kırana mücadelelere sahne oluyor. Acun Ilıcalı'nın "SMS yok... Her koyun kendi bacağından asılacak" dediği fragman sonrası, izleyiciler 29 Mayıs Çarşamba günü oynanan dokunulmazlık oyununu büyük bir merakla bekliyor.

Mavi Takım mı Kırmızı Takım mı Kazandı?

Survivor All Star 2024'te her oyun, yarışmacılar için büyük önem taşıyor. Dokunulmazlık oyunları, takımların ada konseyinde avantajlı olmalarını sağlıyor. Peki, bugün oynanan dokunulmazlık oyununda hangi takım zaferle ayrıldı?

İşte Dokunulmazlık İçin Yarışan Takımlar:

Mavi Takım:

Nefise Karatay

Seda Ocak

Begüm Yücetan

Sahra Işık

Seda Aktuğlu

Damla Can

Hakan Hatipoğlu

Yiğit Poyraz

Yasin Obuz

Özgür Tetik

Yunus Emre

Ogeday Girişken

Kırmızı Takım:

Pınar Saka

Merve Aydın

Nagihan Karadere

Gizem Memiç

Aleyna Kalaycıoğlu

Berna Canbeldek

Doğukan Manço

Furkan Kızılay

Ersin Korkut

Sercan Yıldırım

Turabi

Bozok Gören

Nihat Altınkaya

29 Mayıs Çarşamba Dokunulmazlık Oyununu Kim Kazandı?

Bugünün dokunulmazlık oyunu henüz sona ermedi. Büyük mücadelede hangi takımın galip geleceği büyük merak konusu. Kazanan takımın açıklanmasını sabırsızlıkla bekliyoruz.

Survivor All Star 2024'te dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Cevabı ve daha fazlası için bizi takip etmeye devam edin!