Survivor All Star 2024'te Nefes Kesen Dokunulmazlık Mücadelesi! Kazanan Takım Şaşırtacak!
Survivor All Star 2024'te heyecan dolu anlar yaşanıyor! 29 Mayıs Çarşamba günü oynanan dokunulmazlık oyununda hangi takım galip geldi? Mavi Takım mı, Kırmızı Takım mı? İşte detaylar!
Acun Ilıcalı'dan Büyük Açıklama!
1 Ocak'ta başlayan Survivor All Star 2024, kıran kırana mücadelelere sahne oluyor. Acun Ilıcalı'nın "SMS yok... Her koyun kendi bacağından asılacak" dediği fragman sonrası, izleyiciler 29 Mayıs Çarşamba günü oynanan dokunulmazlık oyununu büyük bir merakla bekliyor.
Mavi Takım mı Kırmızı Takım mı Kazandı?
Survivor All Star 2024'te her oyun, yarışmacılar için büyük önem taşıyor. Dokunulmazlık oyunları, takımların ada konseyinde avantajlı olmalarını sağlıyor. Peki, bugün oynanan dokunulmazlık oyununda hangi takım zaferle ayrıldı?
İşte Dokunulmazlık İçin Yarışan Takımlar:
Mavi Takım:
- Nefise Karatay
- Seda Ocak
- Begüm Yücetan
- Sahra Işık
- Seda Aktuğlu
- Damla Can
- Hakan Hatipoğlu
- Yiğit Poyraz
- Yasin Obuz
- Özgür Tetik
- Yunus Emre
- Ogeday Girişken
Kırmızı Takım:
- Pınar Saka
- Merve Aydın
- Nagihan Karadere
- Gizem Memiç
- Aleyna Kalaycıoğlu
- Berna Canbeldek
- Doğukan Manço
- Furkan Kızılay
- Ersin Korkut
- Sercan Yıldırım
- Turabi
- Bozok Gören
- Nihat Altınkaya
29 Mayıs Çarşamba Dokunulmazlık Oyununu Kim Kazandı?
Bugünün dokunulmazlık oyunu henüz sona ermedi. Büyük mücadelede hangi takımın galip geleceği büyük merak konusu. Kazanan takımın açıklanmasını sabırsızlıkla bekliyoruz.
Survivor All Star 2024'te dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Cevabı ve daha fazlası için bizi takip etmeye devam edin!