Survivor All Star 2024'te heyecan dorukta. Beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı ve izleyiciler merakla yarışmanın sonucunu bekliyor. Peki, 23 Mayıs Perşembe günü Survivor'da kim kazandı? Mavi Takım mı Kırmızı Takım mı galip geldi?
Survivor All Star 2024'te Heyecan Devam Ediyor
Survivor All Star 2024, 1 Mayıs'ta izleyicileriyle buluştu. Yarışmanın açılışını yapan Acun Ilıcalı, bu sezonun farklı bir formatta ilerleyeceğini belirtti. "SMS yok. Her koyun kendi bacağından asılacak," diyen Ilıcalı, yarışmacıların yalnızca kendi performanslarıyla devam edebileceklerini vurguladı. Fragmanda dikkat çeken isimlerden biri de Turabi oldu.
Acun Ilıcalı'dan Açıklamalar
Acun Ilıcalı, Survivor'ın bir sportif şov olduğunu ve uzun sürenin gerekli olduğunu belirtti. Yarışmanın Dominik Cumhuriyeti'nde gerçekleştirildiğini ve ülkeye sağladıkları katkının farkında olduklarını söyleyen Ilıcalı, Dominiklilerin kendilerini iyi karşıladığını ifade etti. Ilıcalı, "Survivor'ın bir sezonu 82-83 milyon dolara mal oluyor," diyerek projenin maliyetine de dikkat çekti.
Takımların Kadroları
Mavi Takım
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Nefise Karatay
- Seda Mayıs
- Begüm Yücetan
- Sahra Işık
- Seda Aktuğlu
- Damla Can
- Hakan Hatipoğlu
- Yiğit Poyraz
- Yasin Obuz
- Özgür Tetik
- Yunus Emre
- Ogeday Girişken
Kırmızı Takım
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Pınar Saka
- Merve Aydın
- Nagihan Karadere
- Gizem Memiç
- Aleyna Kalaycıoğlu
- Berna Canbeldek
- Doğukan Manço
- Furkan Kızılay
- Ersin Korkut
- Sercan Yıldırım
- Turabi
- Bozok Gören
- Nihat Altınkaya
23 Mayıs Perşembe Günü Kim Kazandı?
23 Mayıs Perşembe günü yarışmalar henüz sona ermedi. Kazanan takımın belirlenmesi için yarışmaların tamamlanması bekleniyor. Yarışmanın sonucuna dair detaylar açıklandığında bu sayfadan güncellenerek paylaşılacaktır.