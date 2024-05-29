Survivor All Star 2024'te heyecan dorukta! Merakla beklenen 29 Mayıs Çarşamba günü yarışmasını kim kazandı? Mavi Takım mı, Kırmızı Takım mı? İşte detaylar!

Survivor All Star 2024’te Nefes Kesen Mücadele!

Survivor All Star 2024’te büyük final yaklaştıkça mücadele kızışıyor. Acun Ilıcalı'nın "SMS yok. Her koyun kendi bacağından asılacak" dediği fragman sonrası, izleyiciler bugün hangi takımın galip geleceğini merakla bekliyor.

Mavi Takım mı Kırmızı Takım mı Kazandı?

1 Ocak'ta başlayan Survivor All Star 2024'te her yarışma günü büyük bir heyecanla bekleniyor. 29 Mayıs Çarşamba günü kazanan takım henüz belli olmasa da, Mavi Takım ve Kırmızı Takım arasındaki rekabet izleyenleri ekran başına kilitliyor.

Acun Ilıcalı'dan Şok Açıklamalar!

Acun Ilıcalı, yarışmanın açılışında yaptığı konuşmada "Her koyun kendi bacağından asılacak. İyiyseniz sonuna kadar gidebileceksiniz. Nagihan Karadere'nin hayalleri gerçek oluyor" diyerek izleyicilere büyük sürprizler vaat etti.

İşte Takımlar:

Mavi Takım:

Nefise Karatay

Seda Mayıs

Begüm Yücetan

Sahra Işık

Seda Aktuğlu

Damla Can

Hakan Hatipoğlu

Yiğit Poyraz

Yasin Obuz

Özgür Tetik

Yunus Emre

Ogeday Girişken

Kırmızı Takım:

Pınar Saka

Merve Aydın

Nagihan Karadere

Gizem Memiç

Aleyna Kalaycıoğlu

Berna Canbeldek

Doğukan Manço

Furkan Kızılay

Ersin Korkut

Sercan Yıldırım

Turabi

Bozok Gören

Nihat Altınkaya

Kazanan Henüz Belli Değil!

29 Mayıs Çarşamba günü yarışmalar henüz sona ermedi. Büyük mücadelede hangi takımın galip geleceği büyük merak konusu. Kazanan takımın açıklanmasını sabırsızlıkla bekliyoruz.

Survivor All Star 2024’te heyecanı kaçırmayın! Detaylar ve daha fazlası için bizi takip etmeye devam edin!