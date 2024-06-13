Survivor All Star'ın nefes kesen finali, İstanbul'da büyük bir coşkuyla gerçekleşiyor. İşte, Survivor Ogeday'a oy verme detayları ve finalin heyecanını yaşamak için bilmeniz gerekenler!

Yıllardır beklenen Survivor All Star finali sonunda burada! İstanbul'da düzenlenecek olan büyük finalde, Batuhan, Nefise, Ogeday ve Seda, nefes kesen bir mücadeleye hazırlanıyor. Peki, bu heyecan dolu geceyi daha da heyecanlı hale getirmek için ne yapmalısınız?

Survivor Ogeday'a nasıl oy atılır? Survivor 2024 Finali'nde Ogeday'a nasıl oy verilir? İşte adım adım rehberiniz:

SMS Oylama: Survivor All Star finalinde oy kullanmak için belirli bir numaraya SMS göndermeniz gerekecek. Oy kullanma numarası yayınlanır yayınlanmaz hemen mesajınızı göndermeyi unutmayın! İnternet Oylama: Bazı platformlarda internet üzerinden oy kullanma imkanı sunulabilir. Programın resmi internet sitesini veya ilgili platformları takip ederek oy kullanma yönergelerini bulabilirsiniz. Dikkatli Olun: Oylama süresi kısıtlı olabilir, bu yüzden zamanı kaçırmamaya özen gösterin. En güncel bilgileri ve oy kullanma yönergelerini takip ederek doğru zamanda oy kullanın. Heyecana Ortak Olun: Survivor All Star finali büyük bir coşkuyla izleniyor. Siz de bu heyecana ortak olarak favori yarışmacınıza destek olun ve şampiyonun belirlendiği bu unutulmaz gecenin bir parçası olun!

Survivor All Star büyük finali, 13 Haziran 2024 Perşembe günü saat 20.00'de başlıyor. Ogeday ve diğer yarışmacılar arasındaki mücadeleyi kaçırmayın, oy verme zamanı geldiğinde hazır olun..