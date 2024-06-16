Van'ın Başkale ilçesinde, yaylada otlayan koyun sürüsünün en önündeki koyun uçurumdan düşünce, diğer koyunlar da onu takip ederek 60 metrelik uçuruma atladı. Sonuçta 28 koyun telef oldu, köylüler yetkililerden yardım bekliyor.

Sürünün Lideri Uçuruma Atladı, Diğerleri Takip Etti

Başkale ilçesine 30 kilometre uzaklıktaki Koçdağı Mahallesi'nde, yaylada otlayan koyun sürüsünün lideri, kayalıkların bulunduğu bölgede uçurumu fark edemeyerek düştü. En önündeki koyunu takip eden sürüdeki diğer koyunlar da peş peşe yaklaşık 60 metrelik uçuruma atladı. Çoban, durumu fark ettiğinde 28 koyunun eksik olduğunu gördü.

Koyunlar Uçurumda Telef Oldu

Sürü sahiplerine haber verilmesi üzerine dağda koyunları arayan köylüler, telef olan 28 koyunu buldu. Ölen koyunların Bekir Demir ve Ümit Eçeri'ye ait olduğu tespit edildi. Mahalle sakinleri durumu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildirdi ve yetkililerden yardım istedi.

Köylüler Destek Bekliyor

Koçdağı Mahallesi sakinleri, yaşadıkları bu üzücü olay sonrası yetkililerden destek bekliyor. Köylüler, sürülerini koruyacak önlemlerin alınması ve bu tür kazaların önüne geçilmesi için yardım talep ediyor.