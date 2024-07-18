İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 10 Nisan gecesi 31 ilde ilan edilen sokağa çıkma yasağına ilişkin yaşanan izdihamın ardından istifa kararı aldı. Marketlerdeki yoğunluk nedeniyle açıkladığı istifası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmedi.

Soylu'nun istifasının duyurulmasının ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanımızın istifası kabul edilmemiştir, kendisi görevine devam edecektir" denildi. Erdoğan'ın bu kararı, Ankara'da siyasi çevrelerde sürpriz bir şekilde karşılandı.

Süleyman Soylu, istifa kararını Twitter hesabından duyurarak, "Salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirlerde yaşanan aksaklıklar nedeniyle görevimden ayrılıyorum" ifadelerini kullandı. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istifayı kabul etmemesi, Soylu'nun görevine devam edeceği anlamına geliyor.

Soylu'nun istifa gerekçesi, sokağa çıkma yasağı sırasında marketlerde yaşanan yoğunluk ve izdihamın yönetimindeki aksaklıklar olarak açıklandı. Bu durum, Türkiye'de salgın sürecinde alınan önlemlerin tartışıldığı bir dönemde siyasi gündemi meşgul etti.

Süleyman Soylu, daha önce de 2018 yılında istifa kararı almış ancak o dönemde de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilmemişti. İçişleri Bakanlığı görevindeki başarılı çalışmalarıyla bilinen Soylu, terörle mücadele ve kamu güvenliği konularında önemli adımlar atmıştı.

Süleyman Soylu'nun istifasının ardından yaşanan süreç, Türkiye'de siyasi ve salgınla mücadele gündemini meşgul ederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararı dikkatleri üzerine çekti.