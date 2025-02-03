Kira zam oranının üst sınırı enflasyon artışına odaklı olarak uygulanıyor.

Bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak Tüketici Fiyat Endeksi'ni (TÜFE) açıklandı.

Son dakika haberine göre kiralara yapılacak o zam oranı olarak kullanılacak TÜFE'nin 12 aylık ortalama verisi de belli oldu.

ŞUBAT AYI KİRA ZAM ORANI: 56,35

TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre hesaplanan şubat ayı kira zam oranı, ocak enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte yüzde 56,35 olarak kayıtlara geçti.

KİRA ZAM ORANI HESAPLANMASINA ÖRNEK

Sözleşmesi bu ay yenilenecek konut ve iş yerinin kira zammına dair örnekleri şöyle sıralayabiliriz:

10 bin liralık kiranın zamlı miktarı: 15 bin 635 lira

15 bin liralık kiranın zamlı miktarı: 23 bin 452,5 lira

20 bin liralık kiranın zamlı miktarı: 31 bin 270 lira

25 bin liralık kiranın zamlı miktarı: 39 bin 87,5 lira

30 bin liralık kiranın zamlı miktarı: 46 bin 905 lira

35 bin liralık kiranın zamlı miktarı: 54 bin 722,5 lira

40 bin liralık kiranın zamlı miktarı: 62 bin 540 lira