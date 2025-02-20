Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Van’a ait ‘Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı’ verilerini açıkladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın açıkladığı istatistiklere göre ülkemiz genelinde spora yatkınlığı bulunan toplam öğrenci sayısı 123 bin 842 oldu.

Türkiye genelinde spora yatkınlığı bulunan öğrenci sayısının en fazla olduğu il İstanbul olurken, spora yatkınlığı bulunan öğrenci sayısının en az olduğu il ise Tunceli olarak kayıtlara geçti.

Buna göre 2024 yılında İstanbul’da spora yatkınlığı bulunan toplam öğrenci sayısı 12 bin 963 olurken, Tunceli’de spora yatkınlığı bulunan toplam öğrenci sayısı ise 129 olarak açıklandı.

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünce paylaşılan istatistiklere göre Van’da 2024 yılında spora yatkınlığı bulunan öğrenci sayısı 2 bin 97 oldu.

Aynı zamanda 2024 yılı spor istatistiklerine göre Van, Doğu Anadolu Bölgesi’nde ‘Spora Yatkınlığı Bulunan Öğrenci’ sayısının en fazla olduğu il oldu.