İşler: Vanspor her maça final havasında çıkıyor

Sezona geç başladıklarını ve takımlarının yeni yeni toparlanmaya başladığını belirten Vanspor Teknik Direktörü Saffet İşler, son derece karakterli futbolculara sahip olduklarını söyledi. Sezon bittikten sonra çalışmalarına ara veren futbolculara da serzenişte bulunan İşler, "Aslında burada futbolculara da kızıyorum.

Sezon bittikten sonra bütün çalışmaları bırakıyorlar. Siz bu işten ekmek yiyorsunuz. Bir hoca tutup, çalışmalarınızı sürdürmeniz gerekiyor. Futbolcu kendi mesleğine, kendine ihanet etmemeli. Hep hazır olmalı" dedi. Hedeflerinin ilk 5 içerisinde yer almak olduğunu belirten İşler, kurdukları sistem üzerinden doğru bir şekilde ilerlediklerini vurguladı. Hafta sonu oynayacakları Ergene Velimeşe maçına da değinen İşler, Van'a 3 puanla döneceklerini ifade etti.

"OYUNCULARIMIZIN İSTEK VE ARZUSU ÜST DÜZEYDE"

Sezona geç başladıklarını belirten İşler, "Vanspor'da çalışmayı içimden gelerek kabul ettim. Vanspor'a olan sıcaklığım, beni buraya çekti. Yarışmacı bir takımla çalışmak istiyordum. Vanspor'dan önce de Tarsus İdman Yurdu, Serik Belediyespor ile bir görüşmemiz oldu. Onları kabul etmedim. Vanspor'un teklifinin ardından bende bir çalışma arzusu ve isteği oluştu.

Daha Şanlıurfa, Elazığ'da çalıştım. Vanspor'u şartları belki üst düzeyde değildi ama Servet Beyle o dönem çalışmayı kabul etmiştik. Erzurum'da 15 günlük bir kamp süreci geçirdik. Ama takıma alınan oyuncuların hepsi, antrenmansız geldi.

Hepsini yeni hazırladık. Bir futbolcunun hazırlanması ve maç oynaması için 2 aya ihtiyacı var. 2 aylık bir sürecimiz olmadı. Herkesten 1,5 ay geriden başladık. Doğru bir planlama, doğru antrenman planıyla bugünlere geldik. Belki halen istediğimiz seviyede değiliz ama maç kazanıyoruz. Çünkü oyuncularımızın istek ve arzusu üst düzeyde, inanılmaz mücadele veriyorlar.

Bizde onlara yönelik çok iyi bir antrenman programı yaptık. Herkes şuanda çok mutlu, 1,5 ay geriden geldiğimiz halde, maçlarda oyuncularımızda herhangi bir zorlama ve sıkıntı oluşmuyor. Bu anlamda teknik ekibimle birlikte çok güzel bir planlama yaparak, bugünlere geldik.

Bugünlere gelirken, tabi zorluklarda da yaşadık. Sezona hazırlarken doğru düzgün hazırlık maçı dahi yapamadık. 1 tane Mardinspor'la sözleşme yapıldığı için oynadık. Normalde 7-8 hazırlık maçı yapmamız lazım. Çünkü dışarıdan 20'ye yakın futbolcu geldi. Hepsi ayır karakterler, hepsini bir araya getirip birleştirmek, bir arada tutmak çok kolay bir şey değil.

Ama çok şükür futbolcu kardeşlerimizin tamamı, düzgün, karakterli, bu anlamda onlarda bize yardımcı oluyorlar. Servet Beyden sonra yeni yönetim geldi. Onlarla beraber şuanda devam ediyoruz. Biz teknik ekip ve futbolculara olarak işimize odaklandık" dedi.

"TAKIMIMIZDA HALEN HAZIR OLMAYAN FUTBOLCULARDA VAR"

Hafta sonu oynanan ve 3-1 kazanılan Diyarbekirspor maçına da değinen İşler, "Maç öncesi ve devre arasında soyunma odasında sürekli oyuncularıma sabırlı oynayacağız, kesinlikle gol yiyebiliriz, atabiliriz. Ama ne olursa olsun, sabırlı oynayacağız. En az hatayla oynayacağız. Pas hatasını en az yapacağız. Futbolcularımız sağ olsunlar bunu gayet iyi uyguluyorlar. Görevlerini gayet iyi şekilde yerine getiriyorlar.

Takımımızda halen hazır olmayan futbolcularda var. Kampa girdiğimizden beri hiçbir oyuncumuz hazır gelmedi. Baran Basut'ta hazır gelmedi. Oda hazırlanıyor. Bir tek Barış Gök ile Sedat Komi hazır gelmişti. Bunun dışında herkes antrenmansız geldi. Yakup Demir ve Serkan Kaya'nın antrenman eksiklikleri var. Sercan da çok kaliteli bir futbolcu, ondan da faydalanmak istiyoruz.

Hamza da daha da üzerine koyarak gidiyor. Oda hazır hale gelmek üzere, stratejik olarak bazen Kubilay ile değişiklik yapıyoruz. Hamza'nın bu takımda olması bize güç veriyor. Sonradan da oyuna girse, bizim için önemli bir oyuncu. Diyarbekir karşında da güzel bir asist yaptı.

Hamza çok karakterli bir oyuncu, bütün oyuncularımız karakterli ve çok terbileyi, tam kolej havası var. Bundan dolayı oyuncularıma çok teşekkür ediyorum. Futbolcularımız sahaya çıktıkları zaman, her şeylerini veriyorlar. Hamza ileride bizi çok iyi rahatlatıyor. Hazır olduğu zaman bize daha fazla faydalı olacaktır. Oyuncuyu kaybetmek çok kolay, ama kazanmak zordur. Sercan içinde sabırlı olacağız. En doğru zamanda formayı alacak. Biz taktik çalışmalarımızda önde basarak oynamayı ve planlarımızı buna göre yapıyoruz. Futbolcularımız bunları antrenmanda birebir bunu yaşadıkları için, sahaya da bunu yansıtıyorlar" diye konuştu.

"DİSİPLİNLİ VE KENDİMİZİ BİLEREK OYNUYORUZ"

Maçlarda ellerinde en iyi kadroyu çıkarmaya çalıştıklarını belirten İşler, "Her futbolcumuz birbirinden farklı özelliklere sahip. Ne kadar çabuk öne oynuyoruz, ne kadar çabuk gole gidiyoruz, ben ona bakıyorum. Hep öne oynayan takım olmak istiyorum. Bunu da yapmaya çalışıyoruz. Şuanda grupta orta bir takımız. Şampiyonluğa oynayan bir takım olarak buraya gelmedik.

Şuandaki mevcut kadromuzla, orta bir takım olarak devam ediyoruz. Biz disiplinli ve kendimizi bilerek oynuyoruz. Sahada ne yaptığımızı biliyoruz. Bu anlamda bu takım bizi nereye kadar taşır, bunu zaman gösterecek. Biz şuanda hep üstüne koyarak devam ediyoruz. Şuan ligin 3. haftasındayız. 2-3 hafta sonra takımlara rayına oturmaya başlayacak. 5-6 maç sonra bütün takımlar form grafiğin yükseltmeye başlar.

Onlar yükseltirken, biz şuanda yüksek eşiklere doğru yürüyoruz. Şuanda geldiğimiz noktada iyi doğru gidiyoruz. Devre arasına kadar ne olur, ne biter bilinmez. Hiç kimseye kendimizi hedef göstermedik. Devam edeceğiz. Mütevazi bir takımımız var. Karakterli futbolcularımızla devam edip, en iyi yerlere gelmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.

"BU SÜREÇTE TAKIMIMI ÇOK İYİ TANIDIM"

Bir takımın başarısının hocanın iletişimi ve oyunu okuyabilmesinden geçtiğini belirten İşler, "Futbolda bir gerçek var. Hocanın iletişimi ve oyunu iyi okuyabilmesi, hocanın iletişimi futbolcuyla iyi olursa, oyunu da okuyabilirse başarı kaçınılmaz olur. Bizde oyunu okuyoruz, değişikliklerimizi çok iyi yapıyoruz.

Bu süreçte takımımı da çok iyi tanıdım. Kimin ne kadar oynayabileceğini, kimi ne zaman çıkaracağımı, ezbere biliyorum. Bu anlamda başarımız bu şekilde yürüyor. Yardımcı hocalarımızla inanılmaz bir bütünlüğümüz var. Takımla beraber bir aile olduk. Başarımızın sebebi budur. Takımımızda herkes forma şansı buluyor. Güney'de Adıyaman ve Afjet Afyon maçlarında ilk onbir oynadı. Formayı ben vermiyorum. Futbolcu kendisi formayı alıyor. Takımımızda formayı almak isteyen futbolcu, alıyor" dedi.

"BİZ YARIŞMACI BİR TAKIMIZ"

Takımın hedefleri hakkında bilgi veren İşler, "Hedef göstermiyoruz, ama gidebildiğimiz en iyi yere kadar gitmeyi düşünüyoruz. Yarışmacı bir takımız. Tabi takımımızda yukarıda da belirttiğim gibi hazır olmayan futbolcular da var. Aslında burada futbolculara da kızıyorum. Sezon bittikten sonra bütün çalışmaları bırakıyorlar.

Siz bu işten ekmek yiyorsunuz. Bir hoca tutup, çalışmalarınızı sürdürmeniz gerekiyor. Futbolcu kendi mesleğine, kendine ihanet etmemeli. Hep hazır olmalı. Hiçbir takım hedefsiz olmaz. Hedefimiz ilk 5 içerisinde yer almak. Şuanda da doğru bir şekilde yürüyoruz. Takımımız son derece karakterli bir oyun oynuyor. Hiçbir zaman da bu düzenini bozmaz. Disiplini ben bozmam, onlarda oyun düzenini bozmazlar. Bir sistem kurduk ve bu sistem üzerinden devam edeceğiz" diye konuştu.

"ERGENE'DEN 3 PUAN ALACAĞIZ"

Hafta sonu oynayacakları Ergene Velimeşe maçını kazanacaklarını belirten İşler, "Bu hafta sonu Ergene Velimeşe deplasmanına gideceğiz. Allah kısmet ederse, orada da 3 puan alacağız. Çıkıp, o maçı alıp geleceğiz. Çünkü ben takımımdan eminim. Bilerek ve doğru konuşuyorum. Çok iyi bir ortam yakaladık. Güzel bir hava, atmosfer var. Böyle devam edeceğiz ve en iyi yere gelmeye çalışacağız. Bizde mağlup olabiliriz, beraber kalabiliriz. Bu demek değildir ki bizim takım kötü. Bizim takımımız orta seviyede bir takım. Gidebildiğimiz en iyi yere kadar gitmek için zorluyoruz.

Kimse bizi küçük görmemeli. Bizim takımımız çok iyi işler yapacak. Bundan herkes emin olsun. Ergene Velimeşe maçına çok iyi hazırlanıyoruz. Nasip olursa, çalışmamızın karşılığına bu maçta da alacağız. Bu maçı da 3 puan olarak hanemize yazdıracağız. Şuana kadar oynağımız 3 maçta çok zor maçlardı. Zaten lige hazır başlayamadık. Takdire şayan 3 haftayı geride bıraktık. Allah'ın izniyle Velimeşe deplasmanından da anlımız ak geri döneceğiz. Ben hiçbir maçta takımımı geri çekmem, amacım bu takımın sürekli kazanmasıdır. Sürekli kazanma yönünde çalışıyoruz. Korkak bir oyun sergileyemem. Velimeşe maçını 3 puanla dönmek istiyoruz.

10 puanla Sakarya maçına çıkmak istiyoruz. Derbi diye nitelendirilen hiçbir maçtan korkum olmadı. Çünkü burada kaybedebiliriz, berabere kalabiliriz ve kazanabiliriz. Üç sonuçluk bir maç ama önemli olan o maçı, o heyecana taşımak. Sakarya maçında da Afyon maçındaki gibi en az hatayla, o maçı da lehimize çevirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Sakarya'dan da hiçbir korkumuz yok. İyi takımla oynamak bize daha fazla haz veriyor. Futbolcuyu motive etmek daha kolay oluyor. Daha iyi hazırlanıyorsunuz. Geride bıraktığımız 3 maçta da çok iyi hazırlandık. Yönetimimiz de her maç öncesi bize kamp desteğinde bulunuyor.

Sakarya maçına da çok rahat çıkacağız. Sonucu da güzel olacak. Her maç bizim için final niteliğindedir. Taraftarlarımız da bizi desteklemeye devam etsinler" ifadelerini kullandı. Öte yandan İşler, takımda prim anlamında bir problemin söz konusu olmadığını ve primlerin zamanında ödendiğini ifade etti.

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