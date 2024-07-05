Bu dev onayın yanı sıra, Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 530 milyon liralık bedelsiz sermaye artırımı başvurusu da kabul edildi.

SPK'dan Tarihi Onay!

SPK, Zorlu Faktoring AŞ'den Sümer Faktoring AŞ'ye, Çağdaş Faktoring AŞ'den Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ'ye kadar toplamda 12 dev şirketin borçlanma aracı ihracına yeşil ışık yaktı. Bu onaylarla birlikte piyasalara milyarlarca lira girecek ve finans sektörü canlanacak. İşte onaylanan başvuruların detayları:

Zorlu Faktoring AŞ: 188 milyon lira

188 milyon lira Sümer Faktoring AŞ: 244 milyon lira

244 milyon lira Çağdaş Faktoring AŞ: 2 milyar 189 milyon 750 bin lira

2 milyar 189 milyon 750 bin lira Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ: 3 milyar 500 milyon lira

3 milyar 500 milyon lira Turkish Bank AŞ: 280 milyon lira

280 milyon lira Teknosa İç ve Dış Ticaret AŞ: 1 milyar lira

1 milyar lira Misyon Yatırım Bankası AŞ: 1 milyar 200 milyon lira

1 milyar 200 milyon lira Tera Yatırım Bankası AŞ: 1 milyar 500 milyon lira

1 milyar 500 milyon lira Quick Finansman AŞ: 1 milyar 620 milyon lira

1 milyar 620 milyon lira Odea Bank AŞ: 2 milyar lira

2 milyar lira D Yatırım Bankası AŞ: 3 milyar 600 milyon lira

3 milyar 600 milyon lira Gelecek Varlık Yönetimi AŞ: 4 milyar 500 milyon lira

Sermaye Artırımında Dev Hamle!

SPK ayrıca Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 530 milyon liralık bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu da onayladı. Bu hamle, şirketin sermaye yapısını güçlendirecek ve büyüme hedeflerine ulaşmasını destekleyecek.

Yatırım Fonlarına ve Sertifikalara Onay!

Kurul, Aktif Yatırım Bankası AŞ 10 No’lu Varlık Finansmanı Fonu'nun 500 milyon liralık varlığa dayalı menkul kıymet ihracını, Katılım Varlık Kiralama AŞ'nin 500 milyon liralık, Halk Varlık Kiralama AŞ'nin 600 milyon liralık, QNB Finans Varlık Kiralama AŞ'nin 3 milyar liralık kira sertifikası ihracını da onayladı. Ayrıca, N Capital Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ’nin kuruluşu ve çeşitli girişim sermayesi yatırım fonlarının kuruluşlarına da izin verildi.

İdari Cezalar ve Hukuki İşlemler!

SPK, Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret AŞ pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili bir kişiye 3 milyon 390 bin 919,70 lira idari para cezası verdi. Ayrıca, yurt dışı kaldıraçlı işlem yaptırdığı belirlenen 31 internet sitesine erişim engeli getirilmesi için hukuki işlemler başlatıldı.