Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan ve 2023 yılına ait verilerin yer aldığı sosyoekonomik seviye raporuna göre ilçe düzeyinde en üst [A+] ve üst [A] sosyoekonomik seviye gruplarındaki hanehalkları, Türkiye içindeki oranlarına göre sıralandığında, bu seviyelerdeki hanehalklarının en fazla olduğu ilçeler sırasıyla yüzde 4,1 ile Çankaya (Ankara), yüzde 2,4 ile Kadıköy (İstanbul), yüzde 1,9 ile Yenimahalle (Ankara) oldu.

Türkiye genelinde ilçeler ortalama sosyoekonomik seviyeye göre sıralandığında, skoru en yüksek yedi ilçe sırasıyla Çankaya (Ankara), Kadıköy (İstanbul), Beşiktaş (İstanbul), Etimesgut (Ankara), Nilüfer (Bursa), Bakırköy (İstanbul) ve Güzelbahçe (İzmir) ilçeleri oldu.

Skoru en düşük yedi ilçe ise sırasıyla Çamoluk (Giresun), Derebucak (Konya), Doğanşar (Sivas), Felahiye (Kayseri), Dikmen (Sinop), Pınarbaşı (Kastamonu), Bayramören (Çankırı) ilçeleri oldu.

VAN’DAKİ İLÇELERİN SES RAPORU;

Van’ın ilçelerine ilişkin Sosyoekonomik Statü (SES) raporuna göre, İpekyolu ortalama 137 SES kaydıyla en yüksek sosyoekonomik seviyeye sahip ilçe oldu. Edremit, 133 SES kaydıyla ikinci sırada yer alırken, Tuşba 125 ve Gevaş 121 da yüksek SES ortalamalarıyla öne çıkan ilçeler arasında yer aldı.

En düşük SES ortalamasına sahip ilçe ise 104 kaydıyla Başkale oldu. Saray 106 ve Çaldıran 107 sosyoekonomik açıdan geride kalan ilçeler arasında yer aldı.

Orta seviye (C1 ve C2) oranlarında Gevaş yüzde 42,9 ile liderken, alt seviye (D) oranında Çaldıran ve Çatak yüzde 39,2 ile en yüksek paya sahip. En alt seviye (E) oranında ise Başkale yüzde 24,2 ile ilk sırada oldu.

Açıklanan verilere göre, İpekyolu ve Edremit’in sosyoekonomik açıdan daha avantajlı olurken, Başkale ve Saray ise sosyoekonomik açıdan daha dezavantajlı konumda yer aldı.

VAN’DAKİ İLÇELERİN DETAYLI SES RAPORU İSE ŞU ŞEKİLDE OLDU;

Van’daki ilçelerin SES raporuna göre Bahçesaray’da ortalama SES kaydı 111 olurken, üst seviye [A ve A+] 5,9, üst altı seviye [B] 9,1, orta seviye [C1 ve C2] 35,6, alt seviye [D] 29,7, en alt seviye [E] 19,6 olarak açıklandı.

Başkale’de ortalama SES kaydı 104 olurken, üst seviye [A ve A+] 3,7, üst altı seviye [B] 7,0, orta seviye [C1 ve C2] 33,8, alt seviye [D] 31,3, en alt seviye [E] 24,2 oldu.

Çaldıran’da ortalama SES kaydı 107 olurken, üst seviye [A ve A+] 3,7, üst altı seviye [B] 7,9, orta seviye [C1 ve C2] 31,5, alt seviye [D] 39,2, en alt seviye [E] 17,7 şeklinde oldu.

Çatak’ta ortalama SES kaydı 114 olurken, üst seviye [A ve A+] 3,3, üst altı seviye [B] 9,0, orta seviye [C1 ve C2] 31,5, alt seviye [D] 39,2, en alt seviye [E] 16,6 olarak açıklandı.

Edremit’te ortalama SES kaydı 133 olurken, üst seviye [A ve A+] 8,2, üst altı seviye [B] 18,5, orta seviye [C1 ve C2] 39,3, alt seviye [D] 22,0, en alt seviye [E] 12,0 oldu.

Erciş’te ortalama SES kaydı 116 olurken, üst seviye [A ve A+] 6,0, üst altı seviye [B] 10,8, orta seviye [C1 ve C2] 33,9, alt seviye [D] 33,0, en alt seviye [E] 16,2 olarak belirlendi.

Gevaş’ta ortalama SES kaydı 121 olurken, üst seviye [A ve A+] 4,5, üst altı seviye [B] 12,8, orta seviye [C1 ve C2] 42,9, alt seviye [D] 25,6, en alt seviye [E] 14,1 olarak kayıtlarda yer aldı.

Gürpınar’da ortalama SES kaydı 108 olurken, üst seviye [A ve A+] 2,9, üst altı seviye [B] 7,6, orta seviye [C1 ve C2] 39,0, alt seviye [D] 31,9, en alt seviye [E] 18,5 şeklinde oldu.

İpekyolu’nda ortalama SES kaydı 137 olurken, üst seviye [A ve A+] 11,8, üst altı seviye [B] 18,9, orta seviye [C1 ve C2] 36,6, alt seviye [D] 20,9, en alt seviye [E] 11,8 şeklinde raporlandı.

Muradiye’de ortalama SES kaydı 115 olurken, üst seviye [A ve A+] 5,7, üst altı seviye [B] 9,3, orta seviye [C1 ve C2] 35,2, alt seviye [D] 35,7, en alt seviye [E] 14,2 oldu.

Özalp’te ortalama SES kaydı 110 olurken, üst seviye [A ve A+] 4,0, üst altı seviye [B] 7,1, orta seviye [C1 ve C2] 38,0, alt seviye [D] 35,7, en alt seviye [E] 15,2 olarak belirlendi.

Saray’da ortalama SES kaydı 106 olurken, üst seviye [A ve A+] 3,5, üst altı seviye [B] 7,6, orta seviye [C1 ve C2] 32,9, alt seviye [D] 37,1, en alt seviye [E] 18,8 diye kayıtlara geçti.

Tuşba’da ise ortalama SES kaydı 125 olurken, üst seviye [A ve A+] 7,5, üst altı seviye [B] 13,2, orta seviye [C1 ve C2] 38,1, alt seviye [D] 28,7, en alt seviye [E] 12,6 olarak açıklandı.