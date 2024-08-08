YouTube kaldırılacak mı Pubg yasaklanacak mı? Gibi sorular sorulurken diğer taraftan Kurtlar Vadisi’nde oynanan bir sahne adeta bugünlere göndermede bulunmuş.

Türkiye'de Instagram'a getirilen erişim engeli, sosyal medya platformlarında büyük bir yankı uyandırırken diğer taraftan Kurtlar Vadisi dizisinde seneler öncesine ait bir sahne tekrardan dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Türkiye'de Instagram'a getirilen erişim engeliyle birlikte sosyal medya platformlarında büyük bir yankı oluşurken Kurtlar Vadisi dizisinde seneler öncesine ait bir sahne dikkatleri çekti.

BTK, katalog suçlar işlendiği gerekçesiyle Instagram'a erişim engeli getirdikten sonra Roblox uygulamasının kaldırılmasıyla birlikte şimdi de Kurtlar Vadisi dizisinde yıllar önce sosyal medya yasaklarına göndermede bulundu.

Buna göre söz konusu sahnede sosyal medya platformlarının ortadan kaldırılması ile toplum arasında adeta kıyametin kopacağı söyleniyor.

Türkiye'de 53 milyona yakın Instagram kullanıcısının olduğu ve 53 milyon vatandaşın aynı anda Google arama motoru başta olmak üzere diğer sosyal medya platformlarında Instagram'ı neden kapatıldığı ile ilgili soruları sorması ile Instagram başta olmak üzere sosyal medya platformlarının Türkiye'nin gündemini oluşturması adeta Kurtlar Vadisi'nde söylenen kıyametin kopmasına işaret etmektedir.