Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden temsilcimiz Artı Değer VanSpor FK, deplasmanda Elazığspor ile karşılaşacak. Türkiye'nin gündeminde olan bu maça saatler kala TFF Merkez Hakem Kurulu skandal bir karar alarak maçın hakeminin değiştirildiğini duyurdu. Bu değişiklik sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu.

MHK SKANDAL BİR KARARA İMZA ATTI

TFF Merkez Hakem Kurulu tarafından maçın hakemi Batman bölgesinden Mehmet Terece olarak belirlenmişti. Maça saatler kala flaş bir karar alan TFF Merkez Hakem Kurulu, Elazığspor'un yaptığı itiraz üzerine maçın hakemini değiştirdi. Bursa bölgesinden Süleyman Soyutürk'ün skandal bir karar ile atandığı müsabaka bugün saat 14.00'te gerçekleşecek.

MHK'NIN KARARI TÜRKİYE GÜNDEMİNDE

TFF Merkez Hakem Kurulu'nun aldığı karar sonrası Vansporlu taraftarlar, sosyal medya platformu olan X'te (twitter) konuyu gündeme taşıdı. Aynı anda yüzlerce kişi tarafından atılan "#elazığdaoperasyonvar" twiti ülke gündemine girdi. MHK'nın kararını 'skandal' olarak değerlendiren taraftarlar, duruma tepki gösterdi.