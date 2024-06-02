Okulların tatil edilmesi ve Kurban Bayramına sayılı günler kala, tatil planları da yapılmaya başlandı. Birçok kişi otobüslerle seyahat edecek.

Şehirlerarası yolcu taşımacılığına zam yapılıp yapılmayacağı gündeme gelirken, WanHaber’in edindiği bilgilere göre ufukta zam gözüküyor.

Yaklaşan yaz tatili ve Kurban Bayramı nedeniyle tatili değerlendirmek isteyen vatandaşlar bu süreçte seyahat edecek. Birçok vatandaş otobüsleri tercih edecek ancak bayram öncesi Van’da şehirlerarası otobüs biletleri ücretlerine zam yapılması söz konusu.

Edindiğimiz bilgilere göre Kurban Bayramı öncesi şehirlerarası yolcu taşımacılığında biletlere zam yapılacak.

Van’da şehirlerarası otobüs firmaları yetkilileri ile yaptığımız görüşmelerde, bilet fiyatlarına zam yapılacağı sinyali verildi.

Zam miktarı ve tarih konusunda bilgi vermeyen yetkililer, yaz tatili ve Kurban Bayramı öncesi zamlı tarifenin uygulanmasının beklendiğini ima etti.

Karardan vazgeçilmemesi durumunda bayram öncesi Van’dan seyahat edecekler büyük ihtimalle zamlı tarifeden seyahat edecek.