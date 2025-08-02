Van’da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Bugün de az bulutlu ve açık bir havanın görüldüğü kentte, sıcaktan bunalan vatandaşlar göl kenarına ve mesire alanlarına gidiyor.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü Van ve bölge illeri için iki uyarıda bulundu. Toz taşınımı ve kuvvetli rüzgar beklendiğini bildiren Meteoroloji, oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunmasını istedi.

TOZ TAŞINIMI

Toz taşınımı ile ilgili yapılan uyarıda; “Bölge genelinde toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşme gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Kuvvetli rüzgar beklentisine ilişkin de; “Rüzgarın batılı ve güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” ifadeleri paylaşıldı.