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Wanhaber / Mehmet Salih Giyci

Dün sabah saatlerinden itibaren Van’da etkili olan gök gürültülü sağanak yağışların ardından kentin bir çok noktasında su taşkınları ve su birikintileri oluştu. Vatandaşlara zor anlar yaşatan yağışların bugün de devam etmesi bekleniyor.

Van Valiliği tarafından yapılan uyarıda, vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Van Valiliği tarafından yapılan uyarıda; “Hakkari çevrelerinde halihazırda etkili olan yağışların öğle saatlerinden sonra Van il merkezi (İpekyolu, Edremit, Tuşba, Gürpınar) ve güney ilçeleri (Başkale, Bahçesaray, Gevaş, Çatak), akşamın ilk saatlerinden itibaren ise Van ili genelinde (Erciş, Çaldıran, Muradiye, Özalp, Saray, Gürpınar, Başkale, Bahçesaray,

Gevaş, Çatak) etkili olması beklenmektedir. Yağışların gün batımına kadar yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden; ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Vatandaşlarımıza saygıyla ve önemle duyurulur” denildi.