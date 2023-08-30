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WanHaber - ÖZEL

30 Ağustos Zafer Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Van'da da çeşitli etkinliklerle coşku içinde kutlandı.

Valilik önünde Atatürk Anıtına çelenklerin sunulması ile başlayan 30 Ağustos Zafer Bayramı, saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve Valilik makamında tebriklerin kabulü ile devam etti.

Düzenlenen programa; Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, Jandarma Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi, Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez,

Van Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, 1. İdare Mahkemesi Başkanı Emrah Işık, Van Vali Yardımcıları Murat Yayabaşı, Ahmet Tozlu, Ahmet Balkanlıoğlu ve Yavuz Arslan, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanı Binbaşı Fırat Aslan, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Hamdullah Şevli, İpekyolu Kaymakamı İhsan Emre Aydın, Tuşba Kaymakamı Furkan Duman, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, sivil toplum örgütü temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Jandarma Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi ile beraber vatandaşların bayramını kutladıktan sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Silahlı kuvvetler adına, günün anlam ve önemine istinaden konuşma yapıldıktan sonra, Bando Komutanlığı marş dinletisi gerçekleştirildi. Lise öğrencilerinin şiir dinletisinin ardından, halk oyunları gösterisi sunuldu.

Gösteriler tamamlandıktan sonra tören geçişi yapılarak etkinlikler sona erdi.

Mehmet Salih Giyci - Fatma Öztürk