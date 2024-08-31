Van Defterdarı Murtaza Kamar, Van’daki görevinin sona erdiğini ve görev yerinin değiştiğini sosyal medya hesabı üzerinden açıkladı.

Kamar yaptığı paylaşımda; “Bilindiği üzere 161 sayılı Cumhurbaşkanı kararnamesi ile Hazine ve Maliye Bakanlığı yeniden yapılandırılmış olduğundan Van defterdarlığı görevim sona ermiştir. Bu günden sonra Bakanlıkta kariyer uzmanlığı görevini sürdüreceğim. Selam ve saygılarımla” ifadelerine yer verdi.

Kamar, Van’daki görevine 2017 yılında başlamıştı.

MURTAZA KAMAR KİMDİR?

1962 Mardin doğumlu olan Murtaza Kamar, 1991 yılında Mardin muhasebe müdürlüğünde göreve başladı ve sırasıyla Sivas/Altınyayla, Gaziantep/İslahiye, Hatay; Şırnak ve Düzce' de görev yaptıktan sonra 2017 tarihli kararname ile Van’a atandı. Bu kadar süreç içerisinde çok okuyarak ve çok yazarak kendine bir şeyler kattı ve insanlara da bir şeyler kazandırmak adına kitap yazmaya karar verdi. Bir çok kitap kaleme alan Kamar, 29 Ağustos 2024 tarihindeki karar ile kariyer uzmanı olarak bakanlığa atandı.