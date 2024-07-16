Türkiye, 15 Temmuz'u Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak anıyor. Bu yıl da hain darbe girişiminin yıl dönümü, çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın koordinasyonunda, Türkiye genelindeki 90 bin camide sela okunacak ve minareler sabah namazına kadar ışıkla aydınlatılacak.

Sela Saat Kaçta Okunacak?

Diyanet İşleri Başkanlığı, 15 Temmuz'u "Ezanları Susturan Darbelerden Darbeleri Susturan Selalara" şiarıyla anacaklarını duyurdu. Gece saat 00:13'te Türkiye genelindeki bütün camilerde sela okunacak. Bu anma, milletin birlik ve beraberliğine vurgu yaparken, 15 Temmuz'un destansı zaferini hatırlatacak.

Şehitleri Anma Programı ve Hatmi Şerif Duaları

Ülke genelinde, 15 Temmuz'u anma programları çerçevesinde şehitleri anmak için çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Bu kapsamda, 118 bin hatmi şerifin duası, Kur'an kursları ve büyük camilerde okunacak. Ayrıca şehitliklerde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından organize edilen "Şehitleri Anma Programı"nda Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualar gerçekleştirilecek.

Sela'nın Anlamı ve Dini Önemi

Sela, özel günlerde camilerde okunan bir dua ve Hz. Peygamber'e selam ve övgüdür. Bu uygulama, İslam'ın bir ibadet geleneği olarak kabul edilir ve özellikle dini günlerde, toplumun birliğini ve beraberliğini pekiştirmeyi amaçlar.

Bu etkinliklerle, Türkiye, 15 Temmuz'un anlamını ve milli birlik ruhunu her yıl canlı tutarak, gelecek nesillere aktarmayı hedefliyor.