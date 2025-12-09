Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2025 yılı Kasım ayı sıcaklık analizi raporunu yayımladı. Buna göre; 2025 yılı Kasım ayında ortalama sıcaklıklar, Akhisar, Gediz, Dalaman, Göksun, Acıpayam, Korkuteli, Sivas, Zara, Kangal, Kızılcahamam, Erzincan, Erzurum, Iğdır, Tunceli, Malatya, Bingöl, Muş, Hakkari, Horasan, Tercan, Divriği, Hınıs, Arapgir, Karakoçan, Solhan, Malazgirt, Palu, Baskil, Elbistan, Doğanşehir, Yüksekova, Batman ve Ceylanpınar çevrelerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşirken; yurdun diğer bölgelerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti.

1991-2020 normalleri kasım ayı ortalama sıcaklığı 9,3 derece olurken, 2025 yılı Kasım ayı sıcaklığı 12,2 derece ile normallerin 2,9 derece üzerinde gerçekleşti. 2025 yılı Kasım ayı, son 55 yılın en sıcak 3'üncü kasım ayı olarak kayıtlara geçti. Kasım ayında en düşük sıcaklık sıfırın altında 10 derece ile Ardahan'da, en yüksek sıcaklık 33,3 derece ile Osmaniye’de ölçüldü.