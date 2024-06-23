Elektronikten mobilyaya, ev tekstilinden gıda ürünlerine kadar her türlü ihtiyacınızı karşılayacak ürünler şimdi raflarda!

Teknoloji Tutkunlarına Özel Fırsatlar

Fenoti 42” Full HD Android Smart LED TV : Sadece 6.999 TL! Üstelik 2 yıl garantili.

TCL MOVE TIME Family Watch MT40X : 3.599 TL, farklı renk seçenekleriyle.

: 3.599 TL, farklı renk seçenekleriyle. Samsung Wind-Free Premium 24000 BTU A++ Klima: 30.999 TL ile evinizi serinletin.

Ev Dekorasyonu ve Konforu İçin Kaçırılmayacak Ürünler

Vita Köşe Takımı (Yataklı-Sandıklı): 9.999 TL, iki yıl garantili.

Kaşmir Halı Çift Taraflı Kilim : 100x150 cm, sadece 279 TL!

: 100x150 cm, sadece 279 TL! Rustik Masa: 1.899 TL ile evinize şıklık katın.

Gıda Ürünlerinde Büyük İndirimler

Mis Tam Yağlı Tost Peyniri 1000g : 187,90 TL (%23 indirimli).

Super Fresh Karnıyarık 750g : 75,90 TL (%24 indirimli).

: 75,90 TL (%24 indirimli). Pınar Süt 1L: 29,90 TL (%14 indirimli).

Temizlik ve Kişisel Bakım Ürünlerinde Dev İndirimler

Pantene Şampuan 450ml : 119,90 TL (%23 indirimli).

Perwoll Sıvı Deterjan 3L : 155,90 TL (%30 indirimli).

: 155,90 TL (%30 indirimli). Finish Quantum Bulaşık Makinesi Tableti 50’li: 139,90 TL (%35 indirimli).

Bebek Ürünlerinde Özel Kampanyalar

Molfix Bebek Bezi Süper Avantaj Paketi : 233,90 TL.

Sleepy Islak Havlu 12’li: 84,90 TL (%16 indirimli).

Unutmayın!

Tüm bu harika ürünler, 19-25 Haziran 2024 tarihleri arasında ŞOK mağazalarında sizleri bekliyor. Üstelik ücretsiz kargo fırsatıyla! Stoklar sınırlı, acele edin ve en yakın ŞOK mağazasını ziyaret edin ya da ŞOK’un resmi web sitesinden sipariş verin.

Her hafta çarşamba günü yenilenen aktüel ürün kataloğuyla ŞOK, müşterilerine kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla sunmaya devam ediyor. 23-25 Haziran tarihlerinde ŞOK Market'e uğramadan alışveriş yapmayın!