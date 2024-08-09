Sokak röportajları yasaklandı mı, yasaklanacak mı, ne zaman yasaklanacak, son dakika Ağustos 2024 RTÜK açıklaması nedir?

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin tarafından yapılan son dakika açıklamasıyla beraber yeni medya platformlarından ‘sokak röportajları’ ya da ‘vatandaşın görüşü’ şeklinde isimlerle gerçekleştirilen yayınlara yönelik bu tür yayıncılık çalışmaları ve paylaşımların görsel yayıncılık alanında faaliyet göstermekte olan anayasal bir kurum olan Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun takibinde oldukları belirtildi.

Son birkaç gündür BTK başta olmak üzere RTÜK tarafından sosyal medya platformları başta olmak üzere çeşitli yayıncılık çalışmalarına yönelik ya kısıtlamaların uygulanmasından sonra şimdi de vatandaşlar;

“Sokak röportajları yasaklandı mı, ne zaman yasaklanacak, neden yasaklanıyor? 2024 son dakika sokak röportajları artık yasak mı? Şeklinde soruları sormaya başladı.

RTÜK Ebubekir Şahin sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklamada bazı zamanlarda ulusal televizyonlarda belirledikleri ve bazı sosyal medya platformlarında oluşturulan ‘sokak röportajları’ ya da ‘vatandaşın görüşü’ şeklinde çeşitli isimlerle oluşturulan halk mülakatlarının kamuoyunu çeşitli manipüle edici yöntemler ile evrensel basın meslek ilkeleri ile basın etik değerlerine aykırılık teşkil edecek dereceye ulaştığını dile getirdi.

Buna göre siyasi ya da ekonomik yönlendirmeler gerçekleştirmek maksadı doğrultusunda sokağın sesi adı altında masumane bir format şeklinde lanse edilen çeşitli röportajların ancak ve ancak yayıncısının öznel düşüncesini destekleyen fikirler olacak şekilde dikkati çektiğini belirten Şahin şunları söyledi;

“Yalnızca verilmek istenen mesaj doğrultusundaki görüşlerin bulunduğu röportajlarda sanki genelin de sesiymiş ya da toplumun büyük bir bölümünün de fikriymiş gibi lanse edilen yurttaş düşünceleri, nesnel olmaktan bir hayli uzak ve amaçlı yönlendirici tarafı ile dezenformasyona sebebiyet vermektedir. Bu tip yanıltıcı röportaj çalışmaları, toplumun belirli kitlelerini bilinçli bir şekilde etki altına alma maksadı doğrultusunda kullanılmaktadır.

Özellikle de yeni medya mecralarındaki bu tip yayıncılık çalışmaları ile söz konusu paylaşımlar, görsel yayıncılık alanında çalışmalar gösteren anayasal bir kurum olarak faaliyetlerini sürdüren RTÜK’ün takibi altındadır.

Buna göre Radyo Televizyon Üst Kurulu, kitleleri sosyolojik olarak belirtilecek çatışmalara sevk eden bu tip yayın çalışmaları ile alakalı görsel yayıncılık ilkeleri doğrultusunda gerekli faaliyetleri yerine getirmekte ve devam etmektedir.