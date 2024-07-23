'SAHİPSİZ SOKAK HAYVANLARINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİNİN 4'NCÜ MADDESİ DEĞİŞTİ'

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu, muhalefet milletvekillerinin görüş ve önerilerinin ardından yasa teklifinin 4'ncü maddesi üzerindeki önergeler görüşüldü. Muhalefet milletvekillerinin sunduğu önergelerin reddedilmesinin ardından AK Parti grubunun 4'ncü madde üzerinde sunduğu önerge kabul edildi.

Önerge üzerine söz alan AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez,"4'ncü madde için öncelikle amacımızı söylemiş olalım ki önergemizin amacı anlaşılsın. Burada bizim amacımız, bugüne kadar günümüzde kontrol edilemez noktaya ulaşan sayısız hayvan popülasyonu sebebiyle artan saldırılar, hastalıklar artarak bir sağlık problemine dönüşebilir.

Bu sebeple mevcutta uygulanan yakala, kısırlaştır, sal metodu yerine yakala, kısırlaştır, tut ve sahiplendir modeli burada uygulanıyor. Bir de bizim bu teklifimizde, köpeklerin sahiplendirilinceye kadar bu barınaklarda kalması öneriliyor. Başka hayvanlar da var, belediyelerimiz veya hayvan barınağı kuran diğer kuruluşlarımızın yaptıkları diğer hayvanlarla alakalı değişiklikler var" ifadelerini kullandı.

'KEDİLER REHABİLİTE EDİLDİKTEN SONRA DOĞAYA SALINACAK'

Çilez'in açıklamalarının ardından Komisyon Başkanı Vahit Kirişci, önergeyi oylamaya sundu. Önerge AK Parti ve MHP milletvekilleri tarafından kabul edildi. Kabul edilen önergeyle birlikte sokak hayvanları arasında ayrım yapıldı. Sokak hayvanları arasında yer alan kedilerin, toplatılmasının ardından hayvan bakımevlerine götürülecek. Bakımevlerinde rehabilite edilen kedilerin sokağa salınması öngörülürken köpekler ise sahiplendirilinceye kadar bakımevlerinde kalacak.

HAYVANSEVERLERİN BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR

Hayvanseverler, sahipsiz hayvanlara ilişkin kanun teklifinin görüşmeleri devam ederken TBMM önündeki bekleyişlerini sürdürüyor. Polis ekiplerinin barikat kurduğu TBMM Dikmen kapısında bekleyen hayvanseverler, kanun teklifindeki 'Ötenazi' ibaresinin çıkarılacağına ilişkin duyumların ardından kısa süreli kutlama yaptı.

KOMİSYON TOPLANTISINA ARA VERİLDİ

Komisyon Başkanı Vahit Kirişci, 4'ncü maddenin kabul edilmesinin ardından toplantıya 1 saatlik ara verdi. Aranın ardından komisyon, yasa teklifinin 5'nci maddesini görüşülecek. AK Partili kaynaklara göre 'Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nden, 'Ötenazi' ibaresi çıkarılacak. Teklife, 'Veterinerlik Hizmetleri Kanunu'nun 9'ncu maddesinin 3'ncü fıkrasında yer alan hükümler uygulanır' hükmü eklenecek.

Kamuoyunda tartışmalara neden olan sahipsiz hayvanlara ilişkin yasa teklifinin görüşmelerine TBMM Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu'nda devam edildi. Muhalefet milletvekillerinin, içeriye alınmayan hayvanseverlerin takip etmesi için toplantının koridordaki televizyondan yayınlanması talebi kabul edilmeyince tartışma yaşandı. Hayvanseverler de salonun dışında slogan atarak tepkilerini gösterdi.

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'SAHİPSİZ SOKAK HAYVANLARI KANUN TEKLİFİNDEN 'ÖTENAZİ' İBARESİ ÇIKARILDI'

Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu aranın ardından yasa teklifinin 5'nci maddesi üzerindeki görüşmelere başladı. Toplantının başında söz alan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, kanun teklifi ile ilgili ortak bir konuda bulaşmanın mümkün olmadığını belirterek, "Bunu Sayın Abdullah Güler'e de söyledim. Yani bir ötenazi çıkıyor ama onu besleyen bir sürü maddeler var. Onunla ilgili tartışma var.

Tüm sorumluluk hala belediyelere veriliyor. Bakın 2004'ten bugüne kadar gelen bir sıkıntı, hiç kimse bu konuda sorumluluk almamış, hiç kimse bu sorumluluğu yerine getirmemiş. Ne merkezi yönetim, ne yerel yönetimler, bugün belediyelere cezayi hükümler getirerek bunu çözeceğimize inanıyoruz. Olmaz, benim teklifim şu; Bu kanun Ekim ayına kalsın. Oturalım, tüm komisyonlarda uzun uzun çalışalım. Gerçekten 2 günde, 3 günde, 4 günde tartışmalarla çözebileceğimiz bir konu değil. Herkes hayvan barınaklarını sanki 100 bin tane köpeğin, kedinin barındırılabileceği bir yer olarak görüyor. Öyle yerler değil ama en büyük hayvan barınağı bile ancak bin tane köpeği, kediyi barındırabiliyor. 4 milyon hayvandan bahsediyoruz.

Ve en sıkıntılı cümleyi bir kez daha söylüyorum, 'Sokaklar hayvanların doğal olarak yaşayabileceği yerler değildir.' 4 milyon hayvanı ne yapacağız o zaman? Öyle bir barınak altyapımız yok. AK Parti'nin de, CHP'nin, MHP'nin de yok. Nasıl olacak? Bu sorun çözülmeyecek. Ekim ayında tüm komisyon üyeleri tüm ön yargılarını atarak ortak bir çözüm noktasında merkezi yönetimin destekleyeceği, yerel yönetimlerin de destekleyeceği noktada buluşmalı" ifadelerini kullandı.

'GELİN DÜZGÜN BİR ÇERÇEVEYLE ÖDEV YÜKLEYELİM'

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın açıklamalarının ardından söz alan AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, "Biz de konuyu tartıştık ve sıkıntının nerede olduğunu sizlerle de yaptığımız konuşmalarımızda ele aldık. Ve bunun düzeltilmesiyle alakalı cuma günü dahil toplantılarımızı yaptık. Grup başkanımız, başkanvekillerimiz, komisyon başkanımız geldi, görüşlerini aldık. Hepsiyle alakalı yoğun bir çalışma içerisine girdik. Naçizane bunların da ön ayak olmak üzere de bana da bir görev yüklendi, onu da o büyük bir özveriyle üstlendim.

Çünkü bu sokaklarda biz yaşıyoruz. Şurada, 'Birçok insanın ıstırabı var' dediniz, bak insanlar sokak hayvanlarının öldürürcesine canından oldu. Bugüne kadar belediyeler işte görevini yaptı yapmadı. Peki, niye yapmadı? Neden çünkü eski kanunlarınızda herhangi bir ceza yükümlülük veya sorumluluk, maddi sorumluluk yükleyen bir husus var mıydı? Bir belediye başkanı, bir yerel yöneticiyi, ildeki bir yerel yönetici konuyla muhatap olmuyordu. Bu olmadığı için belki sorun buraya kadar büyüdü. Bunu düzgün bir çerçeveyle yeni bir ödev yükleyelim. 'Bütçe' diyorsunuz. 'Bütçeden harca deniyor' ekstra para bul, harca denmiyor ya" diye konuştu.

'ÖTENAZİ İBARESİ ÇIKARILDI'

Komisyon toplantısında CHP'li vekiller, kanun teklifi ile birlikte belediyelere yüklenen sorumluluklara yönelik itirazlarını sürdürürken AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, 5'nci madde de değişiklik yapılmasına ilişkin önergeyi Komisyon Başkanlığına sundu.

Komisyon Başkanı Vahit Kirişci, önergeyi okuttu ve ardından oyladı. AK Parti ve MHP milletvekillerinin oylarıyla kabul edilen önergeye göre; Kanun teklifinin 13'üncü maddesinin birinci fıkrasından önce gelmek üzere, 'Bakımevlerine alınan köpeklerden insan ve hayvanların hayatı ve sağlığı için tehlike teşkil eden ve olumsuz davranışları kontrol edilemeyen, bulaşıcı veya tedavi edilemeyen hastalığı bulunan ya da sahiplenilmesi yasak olanlarına, 'Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun 9'ncu maddesinin 3'ncü fıkrasında belirtilen tedbir uygulanır' ibaresi eklendi. Ötenazi ibaresi böylelikle yasa teklifinden çıkarıldı.

'ÖTENAZİ İŞLEMİ VETERİNER HEKİM GÖZETİMİNDE YAPILIR'

AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, "Şimdi bu 3'ncü fıkrada ne diyor? Hayvanlara ötenazi yapmak yasaktır. Ancak hayvanlara acı veya ıstırap çektiren veya iyileşme durumu bulunmayan hastalık durumlarının yanı sıra akut bulaşıcı bir hayvan hastalığının önlenmesi ya da eradikasyonu amacıyla veya insan sağlığı için risk oluşturan durumlarda, davranışları insan ve hayvanların hayatı ve sağlığı için tehlike teşkil eden ve olumsuz davranışları kontrol edilemeyen durumlarda, veteriner hekim tarafından ötenazi yapılmasına karar verilebilir.

Ötenazi işlemi, veteriner hekim tarafından veya veteriner hekim gözetiminde yapılır. Yani mevcutta da bizim şu anda 5996 sayılı yasanın 9'ncu maddesi 3'ncü fıkrasını buraya taşıyoruz" ifadelerini kullandı.