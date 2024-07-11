Türkiye, başıboş sokak köpekleri sorununu aşamadı.

Bu köpek saldırılarında çocuklar başta olmak üzere onlarca insanımız hedef oldu.

Saldırıların yanı sıra trafikte de yola atlayan sokak köpekleri yüzünden ölümlü kazalar meydana geliyor.

Sokak hayvanları yüzünden tehlikeli hale gelen sokaklar için AK Parti harekete geçti.

'Uyutmaya' belediyelerde oluşturulacak kurul karar verecek

AK Parti’nin başıboş sokak köpekleri için hazırladığı kanun teklifindeki düzenlemeler tamamlandı.

AK Parti meclis grubunda imzaya açılan teklifte, kapsamı daraltılan “uyutmaya” belediyelerde oluşturulacak kurul karar verecek.

Köpek toplamayan başkana 3 yıl hapis

Teklifte, köpek toplamayan başkana 3 yıl hapis, köpeği sokağa terk edene 60 bin lira ceza yer alıyor.

Barınaklarda bir ay boyunca sahiplenilmeyen köpeklerin uyutulmasını öngören maddede sorumluluk, yerel yönetimlere veriliyor.

Uyutulması gerekmeyenler kısırlaştırılacak ve aşılanacak

Kuduz tehlikesi olan, hastalıklı, saldırgan sokaklarda sürüler hâlinde dolaşan başıboş köpekler barınaklara alınacak, uyutulup uyutulmayacağına belediyeler nezdinde, veteriner hekimlerden oluşacak bir kurul karar verecek.

Uyutulması gerekmeyen başıboş köpekler, sokaklardan toplandıktan sonra, kısırlaştırılacak ve aşılanacak. Ancak yeniden sokağa salınmayacaklar, bakımları barınaklarda yapılacak.

Yerel yönetimlere 2 yıllık süre

Bu konuda, yerel yönetimlere iki yıllık süre tanınacak. Bu süre içinde barınaklarını yapıp, sorumluluk bölgelerindeki başıboş köpekleri toplayacaklar.

Türkiye gazetesinin haberine göre, yükümlülüklerini yerine getirmeyen yerel yöneticilere bir yıldan üç yıla hapis cezası verilecek.

Belediyelerin bütçesinden ayrılacak pay

Bu suçun tekrarı durumunda ceza artacak ve belediye başkanları seçilme yeterliliğini kaybetmiş sayılacak. Ayrıca, sokak hayvanlarını kendi bölgelerinden toplayıp başka bölgeye bırakanlara yönelik para cezaları da artırılacak.

Belediyeler, barınak ve diğer bakım masrafları için bütçelerinden binde 5 oranında pay ayırmak zorunda olacak.