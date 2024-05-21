A101, Migros ve Şok Market'teki güncel salça fiyatlarını sizler için derledik.

A101 Market Güncel Salça Fiyatları

A101 Market'te satışta olan salçaların güncel fiyatları şu şekilde:

  • Çokça Domates Salçası 830 g: 31,50 TL
  • Öncü Domates Salçası 1650 g: 134,90 TL
  • Çokça Domates ve Biber Salçası 630 g: 44,90 TL
  • Çokça Tatlı Biber Salçası 650 g: 39,50 TL
  • Çokça Acı Biber Salçası 650 g: 39,50 TL
  • Burcu Domates Salçası 630 g: 42,50 TL
  • Öncü Tatlı Biber Salçası 900 g: 139,90 TL
  • Ören Domates Püresi 800 g: 32,90 TL
  • Öncü Acı Biber Salçası 900 g: 139,90 TL
  • Tukaş Domates Rendesi 700 g: 23,90 TL

ŞOK Market Güncel Salça Fiyatları

Şok Market'teki güncel salça fiyatları listesi şu şekilde:

  • Tat Domates Salçası 830 g: 44,90 TL
  • Bizim Vatan Domates Salçası 400 g: 24,90 TL
  • Bizim Vatan Domates Salçası 4300 g: 169,95 TL
  • Bizim Vatan Domates Salçası 830 g: 33,90 TL
  • Bizim Vatan Tatlı Biber Salçası 650 g: 53,75 TL
  • Bizim Vatan Domates Salçası Cam 650 g: 35,95 TL
  • Bizim Vatan Acı Biber Salçası 650 g: 53,75 TL

Migros Market Güncel Salça Fiyatları

Migros Market'teki güncel salça fiyatları şu şekilde:

  • Migros Domates Salçası 830 g: 33,90 TL
  • Tamek Domates Salçası 700 g Cam: 57,95 TL
  • Tat Domates Salçası 830 g: 49,95 TL
  • Tukaş Domates Salçası 1650 g: 88,95 TL
  • Tat Domates Salçası 360 g: 43,95 TL
  • Tat Domates Salçası Cam 710 g: 64,95 TL
  • Öncü Domates ve Biber Karışık Salça 900 g: 129,95 TL
  • Tat Köy Domates ve Biber Karışık Salça 560 g: 72,95 TL
  • Burcu Domates Salçası 600 g: 58,95 TL
  • Tat Köy Domates Salçası 560 g: 73,95 TL
  • Tat Domates Salçası 1500 g: 130,95 TL
  • Öncü Domates Salçası 1650 g: 139,95 TL
  • Tukaş Domates Salçası 700 g: 55,95 TL
  • İpek Köy Domates Salçası 1650 g: 122,95 TL
  • Öncü Biber Salçası Tatlı Cam 700 g: 114,95 TL
  • İpek Domates Salçası 650 g Cam: 45,95 TL
  • Öncü Biber Salçası Tatlı 1650 g: 209,95 TL
  • Tat Acı Biber Salçası 550 g: 82,95 TL
  • Tat Tatlı Biber Salçası 550 g: 82,95 TL
  • Burcu Organik Domates Salçası 580 g: 82,95 TL
  • Tamek Domates Salçası 830 g: 57,95 TL
  • Burcu Tatlı Biber Salçası 600 g: 82,95 TL
  • Tamek Domates Salçası 360 g: 38,95 TL
  • Tukaş Domates Salçası 830 g: 52,95 TL
  • İpek Domates ve Biber Karışık Salça 1600 g Pet: 169,95 TL
  • Tat Köy Domates ve Biber Karışımı Salça 1650 g: 195,95 TL
  • Tat Köy Tatlı Biber Salçası 550 g: 104,95 TL
  • Burcu Biber ve Domates Salçası 600 g: 79,95 TL
  • İpek Domates Salçası 1500 g Cam: 122,95 TL
  • Öncü Domates Salçası Cam 700 g: 57,95 TL
Kaynak: WanHaber Haber Merkezi