A101, Migros ve Şok Market'teki güncel salça fiyatlarını sizler için derledik.
A101 Market Güncel Salça Fiyatları
A101 Market'te satışta olan salçaların güncel fiyatları şu şekilde:
- Çokça Domates Salçası 830 g: 31,50 TL
- Öncü Domates Salçası 1650 g: 134,90 TL
- Çokça Domates ve Biber Salçası 630 g: 44,90 TL
- Çokça Tatlı Biber Salçası 650 g: 39,50 TL
- Çokça Acı Biber Salçası 650 g: 39,50 TL
- Burcu Domates Salçası 630 g: 42,50 TL
- Öncü Tatlı Biber Salçası 900 g: 139,90 TL
- Ören Domates Püresi 800 g: 32,90 TL
- Öncü Acı Biber Salçası 900 g: 139,90 TL
- Tukaş Domates Rendesi 700 g: 23,90 TL
ŞOK Market Güncel Salça Fiyatları
Şok Market'teki güncel salça fiyatları listesi şu şekilde:
- Tat Domates Salçası 830 g: 44,90 TL
- Bizim Vatan Domates Salçası 400 g: 24,90 TL
- Bizim Vatan Domates Salçası 4300 g: 169,95 TL
- Bizim Vatan Domates Salçası 830 g: 33,90 TL
- Bizim Vatan Tatlı Biber Salçası 650 g: 53,75 TL
- Bizim Vatan Domates Salçası Cam 650 g: 35,95 TL
- Bizim Vatan Acı Biber Salçası 650 g: 53,75 TL
Migros Market Güncel Salça Fiyatları
Migros Market'teki güncel salça fiyatları şu şekilde:
- Migros Domates Salçası 830 g: 33,90 TL
- Tamek Domates Salçası 700 g Cam: 57,95 TL
- Tat Domates Salçası 830 g: 49,95 TL
- Tukaş Domates Salçası 1650 g: 88,95 TL
- Tat Domates Salçası 360 g: 43,95 TL
- Tat Domates Salçası Cam 710 g: 64,95 TL
- Öncü Domates ve Biber Karışık Salça 900 g: 129,95 TL
- Tat Köy Domates ve Biber Karışık Salça 560 g: 72,95 TL
- Burcu Domates Salçası 600 g: 58,95 TL
- Tat Köy Domates Salçası 560 g: 73,95 TL
- Tat Domates Salçası 1500 g: 130,95 TL
- Öncü Domates Salçası 1650 g: 139,95 TL
- Tukaş Domates Salçası 700 g: 55,95 TL
- İpek Köy Domates Salçası 1650 g: 122,95 TL
- Öncü Biber Salçası Tatlı Cam 700 g: 114,95 TL
- İpek Domates Salçası 650 g Cam: 45,95 TL
- Öncü Biber Salçası Tatlı 1650 g: 209,95 TL
- Tat Acı Biber Salçası 550 g: 82,95 TL
- Tat Tatlı Biber Salçası 550 g: 82,95 TL
- Burcu Organik Domates Salçası 580 g: 82,95 TL
- Tamek Domates Salçası 830 g: 57,95 TL
- Burcu Tatlı Biber Salçası 600 g: 82,95 TL
- Tamek Domates Salçası 360 g: 38,95 TL
- Tukaş Domates Salçası 830 g: 52,95 TL
- İpek Domates ve Biber Karışık Salça 1600 g Pet: 169,95 TL
- Tat Köy Domates ve Biber Karışımı Salça 1650 g: 195,95 TL
- Tat Köy Tatlı Biber Salçası 550 g: 104,95 TL
- Burcu Biber ve Domates Salçası 600 g: 79,95 TL
- İpek Domates Salçası 1500 g Cam: 122,95 TL
- Öncü Domates Salçası Cam 700 g: 57,95 TL
Kaynak: WanHaber Haber Merkezi