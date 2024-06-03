Bu gelişme, sürücülerin ceplerini yakından ilgilendiriyor. LPG'deki bu indirim 5 Haziran Çarşamba günü pompaya yansıyacakken, motorine gelecek zam ise salı günü gerçekleşecek.

Benzin Fiyatlarında Değişiklik Yok! Yeni Akaryakıt Fiyatları Ne Zaman Geçerli Olacak?

Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, otogazda yapılacak 1 lira 8 kuruşluk indirim ve motorinde yapılacak 12 kuruşluk zam, farklı günlerde pompaya yansıyacak. LPG fiyatlarındaki düşüş 5 Haziran Çarşamba günü geçerli olacakken, motorin zammı ise salı günü devreye girecek. Benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor. Bu durum, araç sahiplerinin yakıt tercihlerinde değişiklik yapmalarına neden olabilir.

Akaryakıt Fiyatları Nasıl Belirleniyor? Benzin, Motorin ve LPG'nin Mevcut Fiyatları!

İstanbul'da motorinin litre fiyatı 40.27 liradan, benzinin litresi ortalama 41.38 liradan ve otogazın litresi 21.19 liradan satılıyor. Akaryakıt fiyatları, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek hesaplanıyor. Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payı eklenerek KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Bu yöntemle belirlenen fiyatlar, araç sahiplerinin bütçesini doğrudan etkiliyor.