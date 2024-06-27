Milli Savunma Bakanlığı, olayın detaylarını doğruladı ve Çokay hakkında ciddi adli ve idari süreçlerin başlatıldığını duyurdu.

Tuğgeneral, Skandal İddialarla Sarsıldı!

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Tuğgeneral Çokay'ın makam aracıyla insan kaçakçılığı yapma girişiminde bulunduğunu doğruladı. Savcılığa bildirilen olayın ardından adli soruşturma derinleştirilirken, olaya karışan diğer askeri personel de disiplin süreçlerine tabi tutuldu.

Sınırlarda Şok Eden Skandal!

Tuğgeneral Çokay'ın tutuklanması, Türk Silahlı Kuvvetleri içinde büyük yankı uyandırdı. Skandal, TSK'nın disiplin ilkeleri çerçevesinde tüm rütbeler için eşit uygulamaya tabi tutulduğunu bir kez daha gösterdi.

Detaylar Gizlilik İçinde Yürütülüyor

Olayla ilgili daha fazla ayrıntı gizlilik içinde tutulurken, kamuoyu, Tuğgeneral Çokay'ın durumu hakkında gelecek gelişmeleri merakla bekliyor.