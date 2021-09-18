Saadet Partisi’nden “gıda malzemeli” basın açıklaması 

Saadet Partisi Van İl Başkanlığı, gıda fiyatlarındaki artışa dikkat çekmek için il binasında basın açıklaması yaptı.

SİYASET 18.09.2021, 15:40
Saadet Partisi’nden “gıda malzemeli” basın açıklaması 

Her hafta kentin ve ülkenin önemli bir konusunu ele alan Saadet Partisi (SP) Van İl Başkanlığı, bu hafta gıda fiyatlarındaki artışı ele aldı. Konuya dikkat çekmek amacıyla masaya bıraktığı 2 kg un, 1 kg salça, 5 kg küp şeker, 1 lt Ayçiçek yağı, 1 kg çay ve boş bir tencere ile açıklama yapan Saadet Partisi (SP) Van İl Başkanı Özay İlhan, vatandaşların geçinemediğini vurgulayarak sözlerine başladı.

‘Tencereler boş kalmakta’
İlhan, “Ülkemizde her geçen gün artan fiyatlar nedeniyle vatandaşlarımız geçinemez olmuştur. Yaşanan sıkıntıların temeli her geçen gün gıdadan temizliğe, zücaciyeden tuhafiyeye, kırtasiyeden endüstriyel ürünlere, elektrik, su, doğalgaz ya da odun, kömür fiyatlarının her gün artması nedeniyle geçim sıkıntıları yaşanmaktadır. Artık tencereler boş kalmakta, zor kaynamamaktadır” diye konuştu.

‘Kimsenin yardıma muhtaç olmadığı bir sistem’ 
Ülke genelinde yapılan sosyal yardımlara da dikkat çeken İlhan, konuşmasını Victor Hugo’nun sözüyle tamamladı: “Bugün ülkemiz genelinde 20 milyona yakın vatandaşımız sosyal yardım almaktadır. Elbette sosyal yardım yapılmalıdır fakat asıl olan kimsenin yardıma muhtaç olmadığı bir sistemi kurmaktır. Saadet Partisi Van İl Başkanlığı olarak iktidara Victor Hugo’nun şu sözünü hatırlatmak istiyoruz "Siz yardım edilmiş yoksullar istiyorsunuz, biz ise ortadan kaldırılmış yoksulluk."

#saadet partisi #özay ilhan
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