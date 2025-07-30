Teknik Direktör Hakan Kutlu nezaretinde lig öncesi çalışmalarını sürdüren Van Spor FK, günde çift idman yapıyor. Kayseri’de kamp çalışmalarına devam eden Van Spor’da antrenmanlar neşeli geçiyor.

Zorlu lig maratonu öncesi hazırlıklarını sürdüren Van Spor FK, diğer yandan da transfer arayışlarını sürdürüyor.

Yönetimin, lig öncesi birkaç takviye yapmak istediği gelen bilgiler arasında yer alırken, bu yönlü araştırmaların titizlikle devam ettiği kaydedildi.

Van Spor FK, 10 Ağustos 2025 tarihinde Trendyol 1. Ligin ilk haftasında deplasmanda Boluspor ile karşılaşacak.