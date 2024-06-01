Şiveydiz, taze sarımsak ve kuzu etiyle yapılan bir Antep yemeğidir. Hafif ekşimsi tadıyla damaklarda unutulmaz bir iz bırakır. Antep Şiveydizi, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenmiş ve coğrafi işaret almıştır.

Malzemeler:

500 gr dana veya kuzu eti (kuşbaşı doğranmış)

1 su bardağı nohut (geceden ıslatılmış)

2 adet büyük boy patlıcan

2 adet büyük boy domates

1 adet büyük boy soğan

Salça, yağ, baharatlar

Su veya et suyu

Limon suyu

Şiveydiz Tarifi Adım Adım:

Nohutları ıslatın ve bir gece bekletin. Ertesi gün süzüp yıkayın. Patlıcanları alacalı soyun, tuzlu suda bekletin ve ardından doğrayın. Soğanı kavurun, etleri ekleyip suyunu çekene kadar kavurun. Salçaları ve baharatları ekleyin, suyunu ekleyip etleri pişirin. Nohutları ve patlıcanları ekleyin, yumuşayana kadar pişirin. Kıvamını kontrol edin ve limon suyu ekleyerek servis yapın.

Şiveydiz, lezzetin ve şıklığın bir araya geldiği bir yemek. MasterChef tarifini deneyerek sofralarınıza şıklık ve lezzet katın. Afiyet olsun!