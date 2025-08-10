Köklen köyü yakınlarındaki ormanlık alanda dün çıkan ve 22 hektar alanda etkili olan orman yangınını söndürmek için yangın söndürme helikopterleri sabahın ilk ışıklarıyla tekrar havalandı.

Aksaray ve Diyarbakır'daki orman yangınları söndürüldü

Yangına yakın bölgede bulunan ırmaktan su alan helikopterler, yangını söndürme faaliyetlerini yoğun şekilde sürdürüyor.

Ekiplerin müdahalesinin aralıksız sürdüğü köyde, Türk Kızılay ekipleri de yangında görev alanlara ikramda bulunuyor.

Sinop Valiliğinden yapılan açıklamada, Vali Mustafa Özarslan'ın, Sinop Orman Bölge Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi'ni ziyaret ederek, Köklen köyünde örtü yangını şeklinde devam eden orman yangının son durumu hakkında bilgi aldığı belirtildi.

Açıklamada, toplam 4 hava aracı, helikopter, 60 kara aracı ve 225 personelle yangına kesintisiz müdahale edildiği bildirildi.

Yangınla mücadele eden ekiplerin özverili çalışmaları neticesinde yangının direncinin büyük ölçüde kırıldığı vurgulandı.

Anamur ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Aşağı Kükür Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, söndürme helikopteri ve arazözler yönlendirildi.

Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Diyarbakır'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Kırsal Kazandağı Mahallesi'nin Kalemlik mezrasındaki ormanlık alanda dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, ihbar üzerine bölgeye giden Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince müdahale edildi.

Yangın, 2 arazöz, 2 yangın ilk müdahale aracı ve 30 personelin müdahalesiyle söndürüldü.

Soğutma çalışmaları tamamlanan yangında, 9 hektar alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Aksaray'da çıkan orman yangını söndürüldü

Hasan Dağı'ndaki ormanlık alanda dün başlayan yangın, gece saatlerinde kontrol altına alındı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangında, 10 hektar alanın etkilendiği, 7 hektarının orman dışı, 3 hektarının ise orman içi alan olduğu bildirildi.

Aksaray Valiliği koordinesinde yürütülen çalışmalarda, Orman İşletme Müdürlüğü, İtfaiye, AFAD, Jandarma, İl Özel İdaresi, UMKE, Karayolları Bölge Müdürlüğü, Niğde ve Konya'dan gelen ekipler ve gönüllülerden oluşan 100'ün üzerinde personel ve çok sayıda araç görev aldı.

Aksaray Valiliği, yangınla mücadelede görev alan ekiplere ve gönüllülere teşekkür etti.

Isparta'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Kovada Gölü yakınlarında bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Isparta Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın, büyümeden kontrol altına alındı.