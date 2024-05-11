Sinead O'Connor'ın Ölüm Nedeni Açıklandı: Doğal Sebepler

Ünlü İrlandalı şarkıcı Sinead O'Connor, geçtiğimiz yıl temmuz ayında 56 yaşında yaşamını yitirdi. Şimdi ise şarkıcının ölüm nedeni netlik kazandı.

İrlandalı şarkıcı Sinead O'Connor, 1990 yılında Prince'in "Nothing Compares" adlı şarkısının yeni düzenlemesiyle dünya çapında büyük bir başarı elde etmişti. Ancak geçtiğimiz yıl temmuz ayında yaşamını yitiren O'Connor'ın ölüm nedeni açıklanmamıştı.

Şarkıcının ölüm nedeni, BBC'nin haberine göre "doğal sebepler" olarak belirlendi. Southwark Adli Tıp Kurumu artık bu konuda daha fazla çalışma yapmayacak.

Sinead O'Connor'ın ölümüyle ilgili olarak 20 Mart'ta New York'ta bir konser düzenlenecek. "Sinéad and Shane" adlı etkinlikte, şarkıcının mirası kutlanacak ve çeşitli sanatçılar sahne alacak.

Ölümünden önceki son sosyal medya paylaşımlarında O'Connor, gelecek yıl yayımlanacak albümünün ardından Avustralya, Yeni Zelanda, ABD ve Avrupa'yı kapsayan bir turneye çıkacağını duyurmuştu. Ayrıca, intihar eden oğlunu kaybetmenin nasıl etkilediğini anlatan duygusal paylaşımlarda bulunmuştu.

2018'de Müslüman olan ve Şüheda Sadakat Davitt ismini alan O'Connor, müzik kariyerinde Sinead O'Connor adını kullanmaya devam edeceğini belirtmişti. Müzik dünyasında protest şarkıcısı olarak tanınan O'Connor, popülerlik arzusu olmadığını, sadece içinde taşıdığı mesajları dışa vurduğunu ifade etmişti.

Sinead O'Connor, 8 Aralık 1966 tarihinde Dublin'de doğdu. İrlanda Cumhurbaşkanı'nın eşinden adını alan O'Connor, sanat kariyerine ilgi duyduğu okul yıllarında başladı ve zamanla büyük bir başarı elde etti.