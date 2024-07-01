Oğan, Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu: "Bu ülkeyi krize girmekten kurtardım. Benim omzumda böyle bir yük vardı," dedi.

Seçim Gecesi Erdoğan'a Uyarı: "49.5'tan 50 Yapmaya Kalkışmayın!"

Sinan Oğan, seçim gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mesaj gönderdiğini belirtti: "İlk tur seçim gecesinde Sayın Erdoğan'a haber gönderdim. Dedim ki, 'Sakın 49.5'tan 50 yapmaya kalkışmayın. Bu ülkenin bu ekonomik krizde zayıf bir şekilde kazanmasına vesile olmayın.'" Oğan, güçlü bir hükümetin önemine dikkat çekerek, tartışmalı bir seçim sonucunun ülkeye zarar vereceğini ifade etti.

Tehditler ve Linç Kültürü: "Devletin Koruması Altına Girmek Zorunda Kaldık"

Seçimler sonrası tehditlere maruz kaldığını söyleyen Oğan, "Çok yoğun bir şekilde tehdit ve linçlerle mücadele etmek zorunda kaldım. Türkiye'de cumhurbaşkanlığı seçimleriyle beraber böylesine bir linç kültürü olduğunu bu kadar derinden hissetmemiştim," dedi. FETÖ'cülerin, CHP yandaşlarının ve muhalif belediye başkanlarının trollerinin tehditlerine maruz kaldığını belirtti.

Kılıçdaroğlu'nu Neden Desteklemedi?

Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklememesinin nedenini de açıklayan Oğan, "Bu ülkeyi krize girmekten kurtardım. O gün Sayın Kılıçdaroğlu'nu destekleseydik, birinci turda 5 puan fark yemişti. Millet İttifakı olarak parlamento çoğunluğunu kaybetmişti. Buna rağmen zorlasaydık ve cumhurbaşkanlığını kazansaydık, ülke büyük bir krize girerdi," dedi. Başkanlık sisteminde güçlü bir hükümetin önemine vurgu yaptı.

Güçlü Hükümet Vurgusu: "Parlamentonun Onayı Gerekir"

Oğan, "Cumhurbaşkanının imzaladığı kararnamelerin parlamento tarafından onaylanması gerekiyor. 2000'li yılların başında bir anayasa kitapçığı fırlatıldı diye ne büyük krizler yaşadık. Peki, parlamento Cumhur İttifakı'nın kontrolünde değil miydi?" ifadelerini kullandı.

Sinan Oğan'ın bu açıklamaları, seçim sonrası yaşanan süreçteki rolünü ve aldığı kararların arkasındaki nedenleri net bir şekilde ortaya koyuyor. Ülkeyi krizden kurtardığını iddia eden Oğan'ın sözleri, siyasi arenada büyük yankı uyandıracağa benziyor.