Enflasyon Hedefleri ve Gerçekler

Haziran ayından bu yana süregelen dezenflasyon sürecinin devam ettiğini vurgulayan Şimşek, önümüzdeki yılın ikinci yarısında tek haneli enflasyona ulaşmayı beklediklerini belirtti. Bu açıklamalar, ekonomik istikrar için umut verici bir dönem olabileceğini gösteriyor.

Yıllık Enflasyonda Önemli Düşüş

Eylül ayında yıllık enflasyonun yüzde 50’nin altına gerileyerek yüzde 49,4’e düştüğü bildirildi. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan bu veriler, yıllık enflasyonun son üç yıldır politika faizinin altında kalması anlamına geliyor. Bakan Şimşek, enflasyonun temel mal grubunda görece düşük seviyelerde seyretmesine rağmen, hizmet sektöründeki fiyatların hâlâ katı olduğunu dile getirdi.

Kalıcı Çözümler İçin Stratejiler

Bakan, tek haneli enflasyon hedefine ulaşmanın, sadece hayat pahalılığını azaltmakla kalmayıp, vatandaşların refahını da kalıcı bir şekilde artıracağını vurguladı. Enflasyonu düşürmek için uyguladıkları politikaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade eden Şimşek, bu süreçte fiyat istikrarını sağlamayı öncelikli hedef olarak belirlediklerini açıkladı. 2025'in ikinci yarısında enflasyondaki kalıcı düşüşün gerçekleşeceği mesajı, ekonomik istikrar adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.