Dünya genelinde teknolojik gelişmeler hızla ilerlerken robotlar, muharebe alanlarında da önemli roller üstlenmeye başladı. Yapay zeka destekli sistemler, güçlü donanımlar ve otonom hareket kabiliyetleriyle donatılan robotlar, muharebe ortamında sadece lojistik ve keşif amaçlı değil, doğrudan çatışmalara katılacak seviyede kritik görevler üstleniyor. Özellikle silah sistemlerinin robotlara entegre edilmesiyle bu makineler birer "uzuv" gibi silahları etkili ve hızlı şekilde kullanabiliyor.

Robotların muharebe alanındaki kullanımı birçok ülke ve savunma şirketinin stratejik planlarında önemli bir yer ediniyor. İnsansız sistemlerin, düşman hatlarını koruyarak veya doğrudan düşman bölgelerine sızarak insan kayıplarını en aza indirecek şekilde görev yapması, askeri stratejilerde yeni bir paradigma yaratıyor. Türkiye de bu teknolojik dönüşümde adımlarını hızlandırarak, robotların savaş alanında etkin kullanılması konusunda çalışmalar yürütüyor.

Robotların silahlandırılması, yüksek risk taşıyan operasyonlarda insan kayıplarını en aza indirerek askeri birliklerin hedeflerine ulaşmasını sağlıyor. Özellikle düşman hattına yakın bölgelerde devriye görevi üstlenen, tehdit unsurlarını analiz eden ve gerektiğinde doğrudan müdahalede bulunabilen robotlar, askeri stratejilerde önemli bir etki yaratıyor.

Yerli şirketlerin işbirliği sahaya çıktı

Bu teknolojinin Türkiye'deki örneklerinden biri Quad Robotics ve Savhatek işbirliğiyle geliştirildi. Savhatek’in Antalya’da ürettiği, uzaktan kumandalı ve hafif silah kulesi, robot köpeklerin üzerine monte edilerek hem keşif yapabilen hem de hedeflere karşı doğrudan müdahale edebilen bir yapı oluşturuldu. Bu kulelerin, şehir içi savaşlar olarak da bilinen meskun mahal muharebelerinde etkin görev yapabilmesi, muharebe sahasında önemli avantaj sağlıyor. 7,62 ve 5,56 kalibre silahlarla donatılmış robot köpekler, 400 metreye kadar etkili menzile sahip, 25 ile 600 metre mesafeden gövde hedeflerine nokta atışı yapabiliyor.

Bu kapsamda gerçekleştirilen testlerde, robot köpeklerin hem 7,62 hem de 5,56 kalibre silahlarla seri atış yeteneği de değerlendirildi. Yapılan testlerde, robot köpeklerin yüksek performansla geri tepmeyi en aza indirerek hedef üzerinde nişangahı sabit tuttuğu ve hedefleri yüksek doğruluk oranıyla vurabildiği gözlemlendi. Özellikle seri atışlarda dahi robotların hedefe odaklanmış yüksek performansı, sahada etkili bir avantaj olarak öne çıkıyor.

Keskin nişancı yarışmasına konuk olacak

Silahlı robot köpek, atış testlerinin ardından 11-17 Kasım tarihlerinde Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanlığı ve Jandarma Asayiş Vakfını Destekleme AŞ markası olan JAVDESTUR organizasyon ve koordinesinde Foça Jandarma Albay M. Remzi Kızılsu Atış Alanı'nda icra edilecek Boran VI Yarışması'na katılacak.

Quad Robotics ve Savhatek yetkililerinin eşlik edeceği silahlı robot köpek, keskin nişancıların yanında gösteri atışı yapacak ve performansından örnekler sergileyecek.

Zorlu arazi ve hava koşullarında durmak yok

Savhatek tarafından geliştirilen silahlı kuleler, üzerlerindeki lazer ve mesafe ölçerler sayesinde uzak mesafelerden yapılan atışlarda yüksek isabet oranları sağlıyor. Kulelerin bağımsız hareket kabiliyeti, otonom hedef tespiti, gelişmiş nişangah sistemleri ve balistik hesaplama modülleri sayesinde muharebe sahasında çok yönlü güvenlik çözümleri sunuluyor. Bu özelliklerin entegrasyonu sayesinde robot köpekler, ihtiyaç duyulan stratejik noktalarda güvenliği sağlamak üzere otonom nöbet görevleri üstlenebiliyor. Aynı zamanda, kulelerin üzerine entegre edilebilecek seri atış yapabilen silahlar, dron sistemlerine karşı caydırıcı bir savunma kapasitesi sağlıyor. Bu sayede robot köpekler, hem insan birimlerinin hem de önemli altyapıların korunmasında önemli bir rol oynuyor.

Robot köpekler, üzerlerine entegre edilen silah sistemleri sayesinde, zorlu arazi ve hava koşullarında bile etkin bir şekilde ilerleyebiliyor. Dağlık, çamurlu veya dar alanlarda rahatça hareket edebilme kabiliyetine sahip olan robotlar, özellikle zorlu operasyon koşullarında öncelik haline geliyor. Yapay zeka destekli hedefleme sistemleri, robotların düşman hedeflerini algılamasına ve doğru şekilde müdahale etmesine olanak tanıyor. Otonom hedef takibi, engelden kaçınma gibi ileri teknolojik özellikler ise operasyonların daha güvenilir ve verimli şekilde yapılmasını sağlıyor.

Robotların, insan unsurların riskini azaltarak muharebe ortamında güvenli bir şekilde görev alması, savunma sanayisi şirketlerini bu alanda daha fazla çalışma ve yatırım yapmaya teşvik ediyor. Gelecekte, bu tür otonom sistemlerin daha geniş bir kullanım alanına sahip olması bekleniyor.

Farklı otonom platformlar da yolda

Quad Robotics Kurucusu Uğur Coşkun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, modern savaş alanlarında otonom sistemlerin sağladığı yüksek hassasiyet ve düşük insan kaybı avantajlarını ülkenin hizmetine sunmayı amaçladıklarını söyledi. Savhatek ile yaptıkları işbirliği sayesinde, geliştirdikleri silahlı robot köpeklerin hem geri tepmeyi minimize ederek hedef doğruluğunu en üst seviyeye çıkardığını hem de sahadaki güvenlik çözümlerine önemli bir katkı sağladığını dile getiren Coşkun, güvenlik güçlerine üstün nitelikli teknolojik çözümler sunmayı için çalıştıklarını kaydetti.

Quad Robotics Baş Teknoloji Yöneticisi Atıf Yılmaz da robot köpeklerin, silah sistemleri ve lazer ölçüm teknolojileri sayesinde otonom devriye ve doğrudan müdahale görevlerinde yüksek bir doğruluk oranına ulaştığını ifade etti. Yılmaz, "Üzerinde çalıştığımız gelişmiş hedefleme ve nişangah sistemleri, robot köpeklerimizin sahada etkinliğini artırarak operasyonel başarıda kilit rol oynuyor. Gelecekte bu sistemleri daha farklı otonom platformlara entegre ederek entegre savunma ekosistemimizi genişletmeyi hedefliyoruz." dedi.

Savhatek Kurucusu İbrahim İşlek, gelişmiş silah sistemlerini otonom platformlarla entegre etmek için uzun süredir çalıştıklarını belirterek, "Silahlı robot köpek projesi, sahada karşılaşılan zorlukları çözmek için atılmış önemli bir adım. Bu sistemler, özellikle zorlu arazi koşullarında güvenilir performans sağlarken, sahada ihtiyaç duyulan esnekliği ve yüksek doğruluk oranını sunuyor. Ülkemizin güvenliğine katkıda bulunacak inovatif çözümler geliştirme misyonumuzla, işbirliği yaparak teknolojimizi her geçen gün bir adım öteye taşıyoruz." diye konuştu.