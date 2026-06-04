Sıhke Gölü’nün yanı başında bulunan Kurtuluş Caddesi boyunca gelişigüzel şekilde bırakılan çöp ve hafriyat atıkları hem görüntü kirliliği oluşturuyor hem de doğal yaşamı tehdit ediyor.

Van’ın Tuşba ve İpekyolu ilçelerinin kesişim noktasında, Bostaniçi Mahallesi ile Sıhke Gölü arasında oluşan çöp yığınları çevre kirliliği oluşturuyor.

DOĞAL YAŞAM TEHDİT ALTINDA

Önemli kuş göç rotalarından biri üzerinde bulunan Sıhke Gölü çevresinde yer yer inşaat artıkları döküldüğü belirtilirken, bazı noktalarda ise toprak tepeleri adeta çöp dağına dönüşmüş durumda. Özellikle pet şişeler, çöp poşetleri ve doğada yıllarca yok olması zor olan çeşitli atıklar ile torbalar içerisinde bulunan inşaat atıkları, sünger parçaları ve daha birçok çöp türü çevreyi kirletmeye devam ediyor.

VATANDAŞLAR TEPKİLİ

Bölge halkı, özellikle Sıhke Gölü’nün korunması ve çevrenin daha temiz tutulması için ilgili alanda denetimlerin arttırılmasını ve gerekli temizliğin yapılmasını istiyor.