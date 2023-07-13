Van'ın hemen hemen her noktasında devam eden park sorunu, şehrin işlek cadde ve sokaklarında da görülmeye devam ediyor. Ana cadde ve ara sokaklara yapılan çift sıra parklar, trafik akışını olumsuz yönde etkilemeye devam ederken, diğer sürücüler tarafından ise tepkiye neden oluyor.

Özellikle tek yönlü bölge olan, Yeniyol Kavşağı ile Beşyol arasındaki bölgede, park eden araçların yayına bir araç daha park edilirken, bu nedenle caddeyi kullanan diğer sürücüler dakikalarca ilerlemekte sorun yaşıyor.

Van'da, işlek cadde ve sokaklara yapılan çift sıra parklar yoldan geçen sürücülere ve vatandaşlara zor anlar yaşatırken, bu sorun defalarca gündeme getirilmesine rağmen çözüm bulmadı.

Çift sıra park sorununun sıkça yaşandığı caddelerden olan Sıhke Caddesi'nde trafik akışı gün içerisinde güçlükle sağlanırken, zaman zaman adeta kitlenme noktasına geliyor. Duyarsız sürücülerin araçlarını çift sıra ve bilinçsizce yola park etmesi, caddeden geçen diğer araç sürücülerini çileden çıkarıyor.

Daha önce defalarca dile getirilmesine rağmen, herhangi bir önlemin alınmadığı Sıhke Caddesi'nde, çift sıra parklar gelişigüzel bir şekilde sürüyor. Gün boyunca gelişi güzel parklar yüzünden trafik kitlenme noktasına gelirken, caddeyi kullanan sürücüler ise çileden çıkıyor.

Gelişi güzel ve çift sıra parklar yüzünden caddeyi kullanan diğer sürücüler mağdur olurken, akmayan trafik nedeniyle metrelerce araç kuyrukları oluşuyor. Park etmenin yasak olduğunu belirten tabelalara aldırış etmeyen duyarsız sürücüler, araçlarını yol boyunca çift sıra halinde park ediyor.

Bölgede yaşanan park sorununa tepki gösteren vatandaşlar ve sürücüler, Sıhke Caddesi'nde park sorununun artık çığırından çıktığına dikkat çekerek, yetkililerin bu konuda biran önce önlem alması gerektiğini vurguladılar. Kent genelinde alternatif caddelerin az olması ve çift sıra parklar yüzünden trafiğin kitlendiğini belirten sürücüler, duyarsız sürücülere caydırıcı cezaların verilmesini bekliyor.

Sorumsuz sürücüler nedeniyle birçok kişinin mağdur olduğunu belirten vatandaşlar, caddede her gün trafiğin kitlenme noktasına geldiğini ve caddeyi kullanan sürücülerin çift sıra parklar yüzünden dakikalarca beklemek zorunda kaldığını ifade ettiler.

Bir kez daha gazetemiz aracılığıyla yetkililere çağrıda bulunan sürücüler ve esnaflar denetimlerin sıklaştırılmasını ve duyarsız sürücülere caydırıcı cezaların verilmesini istedi.

Van'da adeta gelenek haline gelen ikili, üçlü park etme alışkanlığı yüzünden bazı araç sürücüleri arasında da kavgaya varan tartışmalar ve gerginlikler yaşanıyor. Özellikle caddede park eden bir aracın yanına ikinci aracın park etmesi, karşı tarafta da iki ayrı aracın park etmesi ve bazı araçların da çeşitli sebeplerle düzensiz şekilde park edilmesi yüzünden zaman zaman sinirler geriliyor.

Defalarca dile getirilen ve haber yapılan sorunun çözüm bulması bekleniyor.

van bölge gazetesi